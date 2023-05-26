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洛阳今晚举行“招聘夜市” 135家单位现场“招兵买马”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.08 12:46

　　中信重工、格力电器……8日晚，“职”在河南—2023年高校毕业生等青年就业服务专项行动暨制造业民营企业专场夜市招聘活动，将在洛阳市洛龙区泉舜北广场举行，多家知名用人单位现场招兵买马。

　　此次招聘夜市活动吸引中信重工、洛阳北玻、中铝洛铜、建龙微纳、格力电器、海澜之家等135家知名用人单位参会，提供岗位数351个，人才需求3855人。

　　招聘夜市现场设有人社一站式“131”就业创业服务处，可开展青年人才驿站手续办理、档案接转、见习单位申请、流动党组织关系接转、创业贷款等业务现场咨询和服务。在人力资源服务机构展示专区、金融服务机构展示专区，求职者可获得更丰富的岗位需求信息，了解我市人力资源服务行业、头部知名银行等机构的业务发展及人才需求情况。此外，洛阳人社系统还组织城市区人社局长带领辖区内的优质用人单位代表走进直播间，为大家“直播荐岗”。

　　此次活动现场还有青年友好赛事活动专区、网红拍照地、免费领文创小礼品等活动。参加招聘夜市的求职者可乘坐地铁2号线至开元湖站步行前往，或乘26、33、96、99、113、205路公交车前往。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李乐华）

 
 
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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