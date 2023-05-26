男子伪造收银缴费小票 骗走金店价值10万余元的金条

近日，涧西警方破获一起诈骗案：犯罪嫌疑人伪造收银缴费小票，骗走一商场某品牌金店价值10万余元的金条。

近日，涧西警方破获一起诈骗案：犯罪嫌疑人伪造收银缴费小票，骗走一商场某品牌金店价值10万余元的金条。

6月20日，涧西区一商场盘点前一天营业情况时，发现实际收入比售出的货物价值少了10万余元。经详细检查，工作人员发现商场某品牌金店售出的一根价值10万余元的金条未入账，系被一名“顾客”用伪造的收银缴费小票骗走，遂赶紧报警。

接到报警后，涧西分局巡特警大队民警立即赶到现场调查。经询问商场及金店工作人员、查看监控发现，6月19日21时许，一个戴着鸭舌帽、口罩，身形偏瘦的男子在该金店选购一款200.01克的金条，持售货员开具的票据前往商场收银台付账，过了一会儿，他拿着收银缴费小票到金店拿走金条。经辨认，该男子所持收银缴费小票系伪造。

随后，民警通过视频追踪，发现该男子诈骗得手后通过乘坐出租车绕路、换装躲避追查，在洛阳逗留几个小时后前往济源市，在济源市乘坐大巴车前往山东省济南市。

“我们通过综合研判及乘车信息，锁定犯罪嫌疑人为山东籍男子王某勋，遂将其上网追逃。”涧西分局巡特警大队中队长王朝川说，6月22日，他和同事马征前往山东济南，在当地警方协助下成功抓获王某勋，并成功追回被骗金条。

经突击讯问，犯罪嫌疑人王某勋对其6月19日晚在涧西区某商场诈骗金店金条的作案事实供认不讳。王某勋供述，他因做生意欠了几十万元外债，为了还债便借助自己对黄金市场的熟悉，预谋诈骗商场金条。

案发前，王某勋在网上找好买家，称其有祖传的金条要出售，谈好后便前往洛阳伺机作案。6月3日，王某勋来到洛阳，踩点购物获取该商场的购物小票，提前摸清商场缴费流程，并详细了解了诈骗目标金条的克数、价格等信息。随后，他前往济源市，购买一台与商场相似的打票机器，伪造诈骗目标金条的收银缴费小票，于6月19日到案涉商场实施了诈骗，第二天在济南将金条卖给了事先联系的买家。

目前，犯罪嫌疑人王某勋已被刑事拘留，案件正在进一步办理。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 林孟佳 实习生 彭淑媛)