游客驾车翻入约30米深山沟 众人联合将人救出

日前，记者从偃师区公安分局得知一件事：一名游客自驾到偃师区游玩，不慎连人带车翻入深约30米的山沟里，民警联合当地救援人员，历经近两个小时努力将人救出。

日前，记者从偃师区公安分局得知一件事：一名游客自驾到偃师区游玩，不慎连人带车翻入深约30米的山沟里，民警联合当地救援人员，历经近两个小时努力将人救出。

此事发生在6月29日，当日下午4点左右，偃师区公安分局佛光派出所接到区110指挥中心指令称，在府店镇车李村附近的山上，有一辆越野车翻入了山沟里，有人员被困。值班民警魏智权接到报警，立即带队赶赴现场。当地救援队救援人员听说消息后也一同前往现场。

魏智权等人到达现场后，立即展开搜寻工作，在一处约30米深的山沟里找到了事故越野车。“那辆车侧翻，损毁比较严重。”魏智权说，车内只有一名小伙儿，对方意识清醒，无明显外伤。急救人员对伤者进行初步检查后，大家才小心翼翼地将其从车内救出。

民警询问得知，小伙儿30多岁，郑州新密人，当日独自驾车前往偃师区刀背山山顶的“小长城”景点游玩，因不熟悉路况，行至事发地时连人带车翻入沟里，所幸山坡上的植被起到缓冲作用，小伙儿才没有受到更严重的伤害。

随后，救护车将小伙儿送至医院接受进一步检查，目前他已无大碍。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 贾国栋)