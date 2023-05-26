男孩和3只羊被困井下 消防队员紧急救援

昨日，记者得知一件事：家住邙山上的张先生带着孩子放羊，其中3只羊不慎掉进20米深的井里，他利用绳子把孩子放到井底救羊，结果人和羊均被困，好在消防队员及时赶到。

昨日，记者得知一件事：家住邙山上的张先生带着孩子放羊，其中3只羊不慎掉进20米深的井里，他利用绳子把孩子放到井底救羊，结果人和羊均被困，好在消防队员及时赶到。

4日19时许，西工区消防救援大队接到一起群众报警称，在定鼎大道与310国道交叉口附近，一个男孩和3只羊掉进高压线塔基井内。消防队员何明祥和队友闻讯到达现场看到，井有20米深，一个13岁男孩和3只羊被困井底，经核实孩子并无大碍。

何明祥和队友迅速制订营救方案，先利用救援绳将头盔放到井下，让孩子戴上；然后用系好绳结的安全绳，在孩子协助下将3只羊拉出；最后利用安全带将孩子拉出。整个救援过程用了1个多小时。“孩子表现得很镇定、勇敢，我们教他穿安全带，他学得也很快。”何明祥说，孩子没有受伤，不过其中两只羊伤势较重，在井下已经死亡，另一只没有大碍。

何明祥事后了解，报警人张先生是附近居民，当日下午带着儿子出来放羊，在回家途中路过高压线塔基井，3只羊踩空掉了下去。张先生将羊群赶回家，又带着绳子返回井边，拨打110报警求助。其间，张先生将绳子绑在孩子腰上放到井底，试图让孩子将羊抱上来，结果忽略了重量问题，自己拉不上来，好在消防队员及时赶到。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 谭好思 文/图)