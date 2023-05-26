老人度夏可有“凉方”？多些“热心”呵护！

5日，市气象局发布重要天气报告，5日至10日我市有持续高温天气，大部分地区最高气温为36℃到38℃，北中部、东部部分地区为39℃到41℃。老人是高温易感人群，尤其要警惕气温升高带来的各种疾病。

老人在红山街道综合养老服务中心画画

5日，市气象局发布重要天气报告，5日至10日我市有持续高温天气，大部分地区最高气温为36℃到38℃，北中部、东部部分地区为39℃到41℃。老人是高温易感人群，尤其要警惕气温升高带来的各种疾病。

我市养老服务中心、养老院是如何帮助老人安然度夏的？老人是如何避暑的？近日，记者对此进行了采访。

护理人员早晚为失能老人擦身子

5日上午，天气较热。老人们来到西工区红山街道综合养老服务中心大厅里，画画、聊天，享受难得的清凉。

“老人是高温易感人群，我们要关注天气变化，对老人进行高温天气健康教育，并观察老人的身体状况，建立健康档案。”红山街道综合养老服务中心保健医生马宇华说，比如，老人在夏季要注意预防消化道疾病，注意饮食习惯与卫生，养老服务中心备有藿香正气水、藿香正气胶囊、诺氟沙星等药品，以备不时之需。

红山街道综合养老服务中心现有9位老人入住，附近老人也会到中心享受助餐等养老服务。为了防蚊虫，中心对窗纱进行了维修更换，门上安装门纱。

“遇到高温天气，护理人员会建议老人在吃过早餐后尽量不外出，在大厅里进行室内活动。”马宇华说，对于失能老人，护理人员会在早晚为老人擦身子，每两小时为失能老人翻身、叩背，观察老人的皮肤，避免产生褥疮。

马宇华说，随着气温的升高，人体出汗明显增多，导致血液浓缩，血液黏稠度增大，老人应养成喝茶、饮水的习惯，特别是多饮一些用金银花茶、菊花茶，既可解渴解暑，又能抗病消炎。

夏季气温高，人体全身外周血管扩张，血压比平时降低，因此高血压患者服药的剂量一般要有所减少，多选用长效、缓解的降压药。此外，老人还应避免在中午到户外活动，否则不但容易中暑，而且也极易诱发心脑血管病。到户外锻炼应选择在清晨，且不宜做剧烈的运动。

将怕热的老人房间从二楼调到一楼

4日11时30分，在位于西工区凯旋东路45号的汇丰老年公寓，88岁的王天银老人正在吃午餐。他的房间位于一楼，前后门打开，自然风流动，室温适宜。

“我在这里住了7年多时间，公寓在保障老人生活安宁方面一直很用心。”王天银说，公寓负责人得知他比较怕热，就安排他住在一楼，他对此很满意。

“汇丰老年公寓是全托养老服务机构，为两层楼，入住了32位老人，我们会为怕热的老人调换房间，从二楼调到一楼。”汇丰老年公寓院长陈丹说，公寓为老人准备有凉席，老人根据需要使用。

记者注意到，该公寓一楼的房间有前门和后门，二楼的房间有前门和后窗，打开后空气可进行对流，通风良好。

汇丰老年公寓会计于秀丽介绍，老人一般不使用电风扇，公寓为每个房间安装有空调、供应24小时热水，空调配备有防护罩，避免冷风直吹老人。

汇丰老年公寓有一个面积2400平方米的院子，适合老人在早上进行户外活动。每天早上5点多，入住汇丰老年公寓的部分老人就会起床，在护工的陪同下，来到院子里散步。

气温适宜的时候，上午8点50分到9点30分，公寓会组织老人集体做回春医疗保健操，下午4点30分到5点30分，老人集体做全身拍拍操。

“老人需要锻炼身体，身体健康了，才能有效应对炎炎夏季。”于秀丽说，对于失能老人，护工会摸老人的额头，询问老人是否觉得热。护工会为老人擦洗身体、更换衣物进行降温。

山区民宿的环境和饭菜对老人很友好

天一热，我市各县区景区周边的农家乐、宾馆也热闹起来，除了接待暑期游客，还腾出部分房间留给来避暑的市民，其中不少是老人。

“我们来自郑州，组团来老君山的民宿避暑十几天了。”4日，66岁的刘先生说，这几年夏天，他和好友去过省内很多地方避暑，但在洛阳的体验最好，“不仅住着凉快，饭菜质量也好。”如4日当天，城市区最高气温达34℃，但山里凉爽，早晚还有些凉意，中午不用开风扇，“空调在这儿都是摆设，自然环境对老人确实十分友好。”

因为住在景区内，刘先生每天早晚可以在景区内走健康步道，呼吸新鲜空气，半晌时可以叫上好友打打牌、听听戏，一些避暑人群比较集中的民宿还能组织跳广场舞。

刘先生说，目前来避暑多是六七十岁的人群，偶尔也有80岁以上老人，但考虑到安全问题，高龄老人大多需要子女陪同。目前，洛阳周边县域适宜老年人旅居的农家宾馆标准间每天价格在每人60元至100元，刘先生认为价位还在合理范围内。

记者了解到，当前，我市热门避暑景区有西泰山、白云山、木札岭、重渡沟、养子沟等。新晋的省首批乡村康养旅游示范村，如栾川县潭头镇拨云岭村、重渡沟管委会王坪村、秋扒乡小河村，嵩县黄庄乡三合村、车村镇天桥沟村、车村镇铜河村等地也十分热门。如您有消暑避暑需求，不妨关注一下。

记者手记

炎炎夏日，酷暑难耐，高温易感人群老年人如何防暑度夏，不是小事。无论是居家还是在各类养老机构，无论是在室内还是出门在外，老年人的健康、安全、舒适，需要被人们放在心上。“老吾老以及人之老”，社会大众多一些设身处地的呵护，就是老人们最好的度夏“凉方”。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 王博东 实习生 吴雯怡 文/图）