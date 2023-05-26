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2023洛阳全民科普短视频大赛报名火热 作品征集期限延至8月10日
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.08 10:05

　　记者昨日从市科协获悉，为吸引更多公众参赛，进一步深化大科普理念，丰富科普资源供给，2023洛阳全民科普短视频大赛作品征集期限从7月10日延至8月10日，赛事其他安排依次顺延。

　　短视频大赛自5月启动以来，得到了社会各界的大力支持，科技工作者、科普爱好者积极投稿，截至目前已收到220件优秀作品。作品来源既有北京林业大学、洛阳理工学院、苏州立达中学等学校，又有河科大一附院、河南省儿童医院等医疗机构，还有河南精妙智能科技有限公司、洛阳水利勘测设计有限责任公司等企业，以及大量个人参赛者，科普题材涉及生命科学、安全生产、医疗健康等领域，体现出参赛人数多、来源广、话题多等特点，使得全社会热爱科学崇尚创新的氛围更加浓厚。

　　今年的科普短视频大赛主要围绕科普助力“双减”、卫生健康、食品安全、防灾避险、消防安全、农业生产、科学防疫、数字素养、知识产权、国防知识、低碳生活、防范邪教等热点问题，聚焦青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群。大赛面向全网征集作品，不限地域，以个人、团队名义参赛均可。参赛者可关注“洛阳日报”微信公众号，在对话栏发送“报名表”3个字，收到报名文件后填写报名信息，报送参赛作品，或将报名表电子版和参赛作品统一发送至指定邮箱zslykhd@163.com。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 马毅龙 通讯员 黄炎培)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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