VR超体验课程来了 15个免费名额等您来抢

为丰富少儿课余生活，普及科学知识，近日，涧西区重三社区党委依托新时代文明实践站，开展科普进社区VR超体验活动。
为丰富少儿课余生活，普及科学知识，近日，涧西区重三社区党委依托新时代文明实践站，开展科普进社区VR超体验活动。
为丰富少儿课余生活，普及科学知识，近日，涧西区重三社区党委依托新时代文明实践站，开展科普进社区VR超体验活动。
在活动中，志愿者利用VR设备，带领辖区少儿沉浸式体验各种真实场景下的自然灾害、安全事故防范措施及自救方法。孩子们戴上VR眼镜，快速开启虚拟世界之旅，先后体验“VR地震逃生”“VR消防安全”“VR航天展示”等项目，身临其境般地感受地震、台风、火灾等场景。
目前，重三社区VR超体验活动已被纳入本报“童趣漫步·创意课堂”系列课程。下周，本报将与该社区联合推出同类主题课程。若您家有6岁至12岁的孩子，且希望参与VR超体验课程，现在就打电话报名吧。
活动地点：涧西区重三社区邻里中心
活动时间：12日9时至10时
报名电话：60692126
温馨提醒：本次活动仅有15个免费名额，抢完为止(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 实习生 蔚雪珍 通讯员 孙百璐 文/图)
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