核酸小屋“变身”消费投诉点

老城十字街夜市是不少市民游客常“打卡”的地方。昨日晚，记者在老城十字街北侧入口处看到，原本设置在这里的核酸小屋已经“变身”为消费投诉点，可第一时间受理消费者的诉求，并联动市场监管部门快速处理。

老城十字街夜市是不少市民游客常“打卡”的地方。昨日晚，记者在老城十字街北侧入口处看到，原本设置在这里的核酸小屋已经“变身”为消费投诉点，可第一时间受理消费者的诉求，并联动市场监管部门快速处理。

老城十字街夜市管理方相关负责人说，该街区餐饮商户多，之前消费者遇到问题，需要到游客服务中心反映，往往不能得到及时受理。针对这一情况，老城区在此增设了消费投诉点，每天安排专人值班。该投诉点的服务时间和老城十字街夜市的出摊时间保持一致，具体为18时30分至次日0时30分。“目前受理的问题，基本能现场解决。”该负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 实习生 贾梦圆 文/图)