定向培养军士政治考核今日开始

昨日，我省2023年普通高招定向培养军士政治考核、体格检查控制分数线公布。我市过线考生，须于7月8日至10日参加政治考核，7月11日至17日参加体格检查。

昨日，我省2023年普通高招定向培养军士政治考核、体格检查控制分数线公布。我市过线考生，须于7月8日至10日参加政治考核，7月11日至17日参加体格检查。

“今年，47所高校在我省招收定向培养军士2625人，考生已于7月4日至6日填报志愿。”市教育考试中心二级主任科员高冰南介绍，成绩达到院校(仅限第一志愿)控制分数线的考生，可参加政治考核、体格检查。

●政治考核

7月8日8时至10日18时，河南省户籍的考生携带户口簿、身份证、准考证，到户籍所在地县级人民武装部，填写应征公民政治考核表；非河南省户籍的考生，到毕业中学所在地县级人民武装部填写。

●体格检查

体格检查时间，按户籍所在地安排如下：7月11日，全市过线女考生；7月12日，西工区、瀍河区、宜阳县；7月13日，老城区、伊川县；7月14日，偃师区、新安县；7月15日，洛龙区、汝阳县；7月16日，孟津区、洛宁县、栾川县；7月17日，涧西区、嵩县。考生须携带身份证、准考证参加体格检查，不能携带手机、背包等无关物品入场。我市考生体格检查地点为解放军联勤989医院(涧西区华夏西路2号)。

“参加体格检查前2日至3日应清淡饮食，注意休息，不熬夜和过量运动。参加体格检查须空腹，前一天22时后不进食、不喝水。”高冰南提醒，参加体格检查时应穿训练服、运动服等宽松服装，衣服上不要有金属质地的饰物；若存在特殊医学情况，如胸腹部位手术、眼睛屈光不正准分子手术、骨折等，考生还应携带住院病历、二级以上医院诊断证明或复诊记录、缴费凭据等，诊断证明应包括患者身份、患病情况、治疗时间、是否治愈等内容。

●录取

7月26日，考生可登录省教育厅便民服务大厅网站(http://bmfw.haedu.gov.cn)或“河南征兵”微信平台查询政治考核、体格检查结论。我省定向培养军士招生在专科提前批录取，录取时间为8月5日至7日；若考生未被录取，还可于8月8日填报定向培养军士征集志愿。

关于高招志愿填报，您有任何疑问，均可拨打电话18625795911与记者联系，我们将请专家为您答疑解惑。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏 实习生 梁祺冬)