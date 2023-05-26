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2023年高招录取今日开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.08 09:45

　　今日，我省2023年高招录取开始。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒，录取开始后，考生要及时关注自己的电子档案状态。

　　高招录取工作将持续一个多月，各批次录取时间不同。从7月8日开始录取的是本科提前批(公安、司法专科同批进行)、艺术类本科提前批、对口本科。需要说明的是，强基计划在录取工作全面开始前，已按照高校提供的拟录取名单办理录取手续。记者从偃师高中了解到，该校毕业生张沛宁已通过强基计划被清华大学录取。

　　高冰南提醒考生，自己所填报批次录取开始后，应及时登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(https://pzwb.haeea.cn)，查看自己的电子档案状态。

　　考生电子档案一般有5种状态：

　　①自由可投：考生所报批次还未开始投档，或该批次档案未投出，或投出后被院校退档。

　　②已投档：省招办已将档案投给相关院校。

　　③退档：院校不录取该考生，向省招办提出退档。对每一个预退档的考生，院校都会注明退档理由。

　　④拟录取：院校对符合录取条件的考生作出拟录取处理并分配考生相关专业。

　　⑤录取：录取流程完成，考生被院校录取。

　　“若所填报批次录取结束后，考生电子档案状态依然为‘自由可投’，可关注所报批次征集志愿通知，根据自身情况，及时填报征集志愿。”高冰南建议。

　　2023年河南省高招录取时间表

　　录取时间/录取批次

　　7月8日至10日/本科提前批(公安、司法专科同批进行)、对口本科

　　7月8日至11日/艺术类本科提前批

　　7月10日/体育本科

　　7月11日/国家专项计划本科批

　　7月17日至18日/艺术类本科A段

　　7月19日至21日/本科一批(高校专项、高水平艺术团、高水平运动队等特殊类型招生同批进行)

　　7月22日/艺术类本科B段、地方专项计划本科批

　　7月30日至8月1日/本科二批

　　8月5日至7日/专科提前批、体育专科、艺术类专科、对口专科

　　8月11日至13日/高职高专批 (洛报融媒·洛阳网记者 刘敏 实习生 梁祺冬)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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