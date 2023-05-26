昨日，洛阳市“学习强国”学习平台推广运用工作会议召开，贯彻落实河南省“学习强国”学习平台推广运用工作会议精神，安排下一步工作。

昨日，洛阳市“学习强国”学习平台推广运用工作会议召开，贯彻落实河南省“学习强国”学习平台推广运用工作会议精神，安排下一步工作。

“学习强国”洛阳学习平台自上线以来，多视角聚焦洛阳“建强副中心、形成增长极”的点滴变化，全面展现现代化洛阳建设的生动实践，已成为传播党的创新理论、展示洛阳形象的重要阵地和窗口。

就进一步做好平台推广运用工作，会议指出，要紧抓关键环节，坚持守正创新，围绕“行走河南·读懂中国”品牌建设，充分挖掘洛阳优势资源，用好《学用新思想》等栏目，策划开设“新文旅在洛阳”等专题，不断擦亮城市名片，打造具有全国影响力的品牌栏目。要强化宣传推广，在继续做好面向党员推广的基础上，面向基层社区、学校，依托“学习强国”主题公园、街区、地铁、公交等，开展理论宣讲、志愿服务、读书分享等活动，不断延伸服务触角，推动全市“学习强国”学习平台学用工作取得更大成效。

会议还邀请“学习强国”河南学习平台编辑为参会人员开展业务培训。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 杨默涵 李宜蓝)