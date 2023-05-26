“洲俱杯”四国职业篮球冠军赛在洛开赛

在省运会各项比赛如火如荼进行之际，古都洛阳又迎来一项国际赛事。昨日，2023“洲俱杯”四国职业篮球冠军赛在洛阳市体育中心体育馆拉开战幕。

在省运会各项比赛如火如荼进行之际，古都洛阳又迎来一项国际赛事。昨日，2023“洲俱杯”四国职业篮球冠军赛在洛阳市体育中心体育馆拉开战幕。

本次比赛由省篮球协会、市体育局指导，市体育总会主办，市篮球协会承办。此次共邀请到4支高水平职业队伍参赛，分别是中国吉林九台农商银行东北虎篮球队、美国费耶维尔爱国者队、西班牙帕尔默篮球队、塞尔维亚鲁达尼奇1950队。本次比赛以洛阳为中心，辐射郑州、新乡、三门峡等地，将为全省篮球爱好者带来一场篮球盛宴！

“洲俱杯”全称为中国洲际篮球俱乐部冠军杯，是在亚洲、欧洲、大洋洲等选取有代表性的职业篮球强队，每年在中国进行的冠军争夺赛。每年的“洲俱杯”比赛，不断促进我国职业篮球与世界各大洲职业篮球交流与合作，助力中国篮球事业和体育运动高质量发展。

省政协教科卫体委员会副主任、省体育总会主席万旭，市政协副主席魏险峰参加比赛开幕式。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)