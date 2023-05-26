记者昨日获悉，7月10日至8月10日，市纪委监委将开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治“集中监督检查月”行动，推进纪检监察干部“三访三查”行动、问题线索“清仓清零”行动、基层监督“正风清源”行动有效落实。

记者昨日获悉，7月10日至8月10日，市纪委监委将开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治“集中监督检查月”行动，推进纪检监察干部“三访三查”行动、问题线索“清仓清零”行动、基层监督“正风清源”行动有效落实。

根据工作安排，市纪委监委各监督检查室将对各县区开展集中监督检查，同时党风政风监督室协调市审计局、市乡村振兴局成立2个联合监督组，对全市各县区进行随机抽查。

市纪委监委相关负责人表示，将坚持问题导向，强化协同配合，把发现和解决问题作为“集中监督检查月”首要任务，确保发现问题立行立改、一改到底，以铁的纪律为乡村振兴保驾护航，用实际工作成效赢得群众支持和信赖。

本次行动重点督查以下6个方面

●走访乡村查政策措施落实及党员干部作风情况。通过查阅资料、听取汇报、实地查看等方式，对县乡党委、政府和职能部门落实中央、省市全面推进乡村振兴决策部署情况进行督导检查。

●走访农户查动态监测帮扶及惠民资金发放情况。采取“四必访”与“随机访”相结合的方式，重点走访脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，以及有大病重病和负担较重的慢性病患者、重度残疾人、失能老年人等特殊群体的家庭。

●走访项目查重点项目建设及后续管理使用情况。按照不低于5%的比例，对自2021年以来利用专项资金100万元以上(含100万元)的乡村振兴项目进行抽查。同时，结合群众信访举报、项目质量效益、日常监督情况，对各县区2020年以前建成的扶贫和帮扶项目进行重点抽查。

●对乡村振兴领域已办结问题线索进行抽查复核，特别是查否的问题线索。

●对今年以来新受理的乡村振兴领域典型问题线索进行督查督办，确保按时高质量办结。

●对重点村社集体“三资”提级监督管理情况进行监督，严格落实提级监督工作要求，做好相关工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)