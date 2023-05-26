市纪委监委受邀到中国纪检监察学院作经验交流

昨日，受中央纪委国家监委有关部门邀请，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰赴中国纪检监察学院北戴河校区，就我市坚持常抓不懈、驰而不息纠治“四风”的典型做法，为来自全国各地纪检监察机关的400多名学员作经验交流。

昨日，受中央纪委国家监委有关部门邀请，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰赴中国纪检监察学院北戴河校区，就我市坚持常抓不懈、驰而不息纠治“四风”的典型做法，为来自全国各地纪检监察机关的400多名学员作经验交流。

祁建峰首先介绍了洛阳基本市情和经济社会发展的总体思路、取得成效、发展前景等。他说，近年来，在省纪委监委和市委的坚强领导下，市纪委监委始终牢记党委、政府中心工作就是纪委监委监督服务保障的重点工作，持续加固中央八项规定精神堤坝、驰而不息纠治“四风”，为洛阳高质量发展提供了坚强保障。

祁建峰分析了当前形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风方面的新变化新动向，结合查处的具体案例，深入剖析了“四风”问题的趋向性、复杂性，以及纠治“四风”问题的艰巨性。祁建峰还介绍了洛阳科学精准、靶向整治“四风”问题的探索实践，分享了洛阳市纪检监察机关在破除“四风”问题发现难、纠治难、根除难方面的经验做法。

祁建峰表示，要准确把握新形势新阶段纠治“四风”的规律特点和工作要求，坚持严的基调与激励保护干部担当作为相统一、畅通举报渠道与主动监督发现问题相结合、常态纠治与专项整治相协同、治标与治本两手抓两手硬、纠“四风”与树新风一体发力，坚决破除特权思想特权行为，以先进典型示范引领、以廉洁文化浸润人心，以优良党风引领社风民风。广大党员干部要大力弘扬党的优良传统和作风，牢记“三个务必”、践行“三严三实”，严格家教家风，带头抵制歪风邪气，使求真务实、团结奋斗、清正廉洁的时代新风不断充盈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)