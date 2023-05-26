紧扣市委决策部署积极作为 推动各项重点工作落地落实

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委重要会议精神，通报市委重点督查事项，部署下一步工作，推动各项重点工作落地落实。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委重要会议精神，通报市委重点督查事项，部署下一步工作，推动各项重点工作落地落实。 会议强调，市四大班子办公室及市委各部委要紧扣市委决策部署积极作为，在深入学习领会、广泛凝聚共识、抓好贯彻落实上下功夫，推动市委各项决策部署不折不扣落到实处。要做好2023全省文旅文创发展大会“后半篇”文章，深入贯彻落实省委省政府部署要求，坚定不移贯彻落实新文旅发展理念，围绕“一个目标”“两大板块”“三个着力点”“七大片区”“六大业态”，深化研究、细化举措、狠抓落实，加快打造全国沉浸式文旅目的地。要高质量筹备文明城市创建暨城市提质观摩推进会，强化节点意识，聚焦重点工作，加强督导指导，推动城市提质取得新成效。要扎实推进基层治理突出问题专项整治，逐条制定整改措施，逐级落实整改责任，逐项报告整改情况，确保整改到位。要精心做好市委全会筹备工作，明确主题、细化方案，梳理总结上半年工作，部署下半年工作，真正把全会开成统一思想、鼓舞人心、激发干劲的大会。要统筹抓好防汛工作、省第十四届运动会筹备等重点工作，牢固树立“一盘棋”思想，相互配合、积极协作，确保各项重点工作有序推进、取得实效。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)