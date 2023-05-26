昨日，市十六届人大常委会举行第四次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市十六届人大常委会举行第四次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、署名文章精神，2023全省文旅文创发展大会精神等。听取审议了《洛阳市牡丹保护与发展条例(草案)》、关于检查《河南省职业培训条例》贯彻实施情况的报告，审查批准了《洛阳市城市区医疗设施布局专项规划(2023—2035年)》。听取审议并表决通过了《洛阳市住宅物业管理条例》、关于促进电子商务产业高质量发展的决定、关于加强电动自行车和共享单车管理的决定、工作评议办法(修订)、讨论决定重大事项的规定(修订)等。听取审议了市政府关于“三个一批”项目建设活动开展情况报告、关于对《加快提升重点商圈，持续优化消费场景，全面释放消费潜力的议案》落实情况的报告、关于安置房建设情况的报告，并进行满意度表决。会议表决通过了人事任免事项。

李保国强调，要充分发挥人大代表作用，把最广泛听取人民意见、最充分发挥人大代表作用、最大力度为人民服务、最真诚接受人民监督、最有效建立人大工作高质量发展保障机制贯穿人大工作全过程。要不断提升立法质效，坚持党性、人民性、科学性、有效性相统一，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，深入推进科学立法、民主立法、精准立法、依法立法。要持续提升监督质效，坚持协商监督、和谐监督、联合监督、依法监督、有效监督，推动“一府一委两院”提升改进工作，确保中央、省委、市委重大决策部署落地落实。要扎实推进创新求效，将党委满意、人民群众满意、人大代表满意、监督对象满意作为人大工作高质量发展的检验标准，为推动现代化洛阳建设贡献人大力量。

洛阳市人大常委会任免名单

(2023年7月7日洛阳市第十六届人大常委会第四次会议通过)

1.任命：

马龙为洛阳市中级人民法院副院长、审判委员会委员、审判员。

2.决定任命：

周宏伟为洛阳市金融工作局局长。

3.决定免去：

周永伟洛阳市金融工作局局长职务。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)