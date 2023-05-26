洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市十六届人大常委会举行第四次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.08 09:21

　　昨日，市十六届人大常委会举行第四次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、署名文章精神，2023全省文旅文创发展大会精神等。听取审议了《洛阳市牡丹保护与发展条例(草案)》、关于检查《河南省职业培训条例》贯彻实施情况的报告，审查批准了《洛阳市城市区医疗设施布局专项规划(2023—2035年)》。听取审议并表决通过了《洛阳市住宅物业管理条例》、关于促进电子商务产业高质量发展的决定、关于加强电动自行车和共享单车管理的决定、工作评议办法(修订)、讨论决定重大事项的规定(修订)等。听取审议了市政府关于“三个一批”项目建设活动开展情况报告、关于对《加快提升重点商圈，持续优化消费场景，全面释放消费潜力的议案》落实情况的报告、关于安置房建设情况的报告，并进行满意度表决。会议表决通过了人事任免事项。

　　李保国强调，要充分发挥人大代表作用，把最广泛听取人民意见、最充分发挥人大代表作用、最大力度为人民服务、最真诚接受人民监督、最有效建立人大工作高质量发展保障机制贯穿人大工作全过程。要不断提升立法质效，坚持党性、人民性、科学性、有效性相统一，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，深入推进科学立法、民主立法、精准立法、依法立法。要持续提升监督质效，坚持协商监督、和谐监督、联合监督、依法监督、有效监督，推动“一府一委两院”提升改进工作，确保中央、省委、市委重大决策部署落地落实。要扎实推进创新求效，将党委满意、人民群众满意、人大代表满意、监督对象满意作为人大工作高质量发展的检验标准，为推动现代化洛阳建设贡献人大力量。

洛阳市人大常委会任免名单
(2023年7月7日洛阳市第十六届人大常委会第四次会议通过)

　　1.任命：

　　马龙为洛阳市中级人民法院副院长、审判委员会委员、审判员。

　　2.决定任命：

　　周宏伟为洛阳市金融工作局局长。

　　3.决定免去：

　　周永伟洛阳市金融工作局局长职务。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “术中唤醒”！她边聊天边手术告别脑肿瘤
    “术中唤醒”！她边聊天边手术告别脑肿瘤
    “术中唤醒”！她边聊天边手术告别脑肿瘤
        从手术台上醒来，发现有人正在自己的脑袋里动刀子，听起来是不是感觉毛骨悚然？
  • ·咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
  • ·吹空调会诱发哮喘？
  • ·这些习惯可能致命，赶紧提醒家里的老人
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 漯河市党政代表团来洛
  • 洛阳33路、66路公交拟合并 您有意见建...
  • 感动！他们找到了走失38年的女儿
  • 洛阳科慧广场项目加紧收尾 打造沉浸式...
  • 降低自来水硬度！洛阳将开展主城区供...
  • 2023年全国导游资格考试7月10日起报名
  • 争创佳绩！自行车赛队员加紧备战省运会
  • 省运会女子五人制足球赛开赛 洛阳队首...
  • 2023年高招录取今日开始
  • 全国首店，落户洛阳！
    		•
    百姓呼声
    恶性肿瘤在不在大病医保的报销范围？
    购车补贴申请能否追加？市商务局回复
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    夏日的球场

    朱樱湖湿地随拍

    洛河晨曦

    蓝天白云
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605