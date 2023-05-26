亲子研学旅游：“寓教于游”受热捧

走进博物馆感受历史文化的独特魅力，在科技馆探索科学的奥妙与神奇，在田园农庄体验耕种之辛劳……如今，亲子研学旅游不断升温，已成为文旅市场的新亮点。

东方博物馆之都研学营地二期即将试运行

走进博物馆感受历史文化的独特魅力，在科技馆探索科学的奥妙与神奇，在田园农庄体验耕种之辛劳……如今，亲子研学旅游不断升温，已成为文旅市场的新亮点。

2023全省文旅文创发展大会提出，丰富业态体验，大力发展新文旅，做好“旅游+”“+旅游”的文章。我市抢抓文旅产业“新风口”，打造内容丰富、特色鲜明、体验性强的亲子研学旅游产品和线路，一批批家庭纷至沓来。

打造精品项目 推动“寓教于游”

身着汉服、诵读古文，体验射艺、国风绘画，模拟考古探方……近日，在位于洛龙区的东方博物馆之都研学营地，丰富的研学项目满足了学生们多样化、体验性的研学需求。

目前，东方博物馆之都研学营地已设计开发出35条研学线路及六大系列133节研学课程，涵盖古都文化、河洛文化、运河文化、牡丹文化等，可以为学生们提供沉浸式研学互动体验。

“营地二期项目已进入收尾阶段，投用后将为学生们提供更加丰富的沉浸式研学互动体验。”该研学营地相关负责人表示，今后将精心设计开发更多具有启发性、趣味性、互动性的沉浸式研学课程，在提升学生体验感的同时实现“寓教于游”、学有所得。

研学营地、基地是推动研学旅游发展的重要载体。依托丰富的文旅资源，我市以博物馆、景区、工业科技园区等为依托，积极推动研学营地、基地建设，目前已建成研学营地、基地68个。

市文广旅局相关负责人表示，我市还将高质量建设一批研学旅游营地和基地，培养一批高素质的研学导师，打造一批特色鲜明、体验感强的精品研学项目，进一步提升研学旅游的综合吸引力和品牌认知度。