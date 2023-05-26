“烧烤+桑拿”模式开启 未来几天洛阳持续高温

今天：晴天间多云，偏北风2级到3级，气温24℃到39℃。

今天：晴天间多云，偏北风2级到3级，气温24℃到39℃。 昨天，我们迎来了小暑节气。 民谚说，小暑大暑，上蒸下煮。小暑到，一日热三分，骄阳似火，风卷热浪，空气渐渐变得闷热潮湿，“烧烤+桑拿”模式即将开启，我们开始进入一年中最热的阶段。天气炎热，请大家注意清淡饮食，补充水分，保持心情舒畅。 自11日起进入三伏，今年三伏共计40天。初伏：7月11日至7月20日，共10天；中伏：7月21日至8月9日，共20天；末伏：8月10日至8月19日，共10天。 来看一下我市天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，8日至9日受较强暖低压影响，我市北中部部分地区最高气温可达41℃。11日至14日受高空低槽及中低层切变线的共同影响，我市有一次明显降水过程。 最近几天天气预报 今天：晴天间多云，偏北风2级到3级，气温24℃到39℃。 明天：晴天到多云，偏北风2级到3级，气温25℃到39℃。 10日(周一)：多云，南部有阵雨或雷阵雨，气温27℃到38℃。 11日(周二)：多云转阴天有阵雨或雷阵雨，气温28℃到36℃。 12日～14日(周三～周五)：阴天有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温26℃到34℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 实习生 吴雯怡)