最高气温超40℃！洛阳市气象台发布高温红色预警

洛阳市气象台2023年7月8日7时55分发布高温红色预警信号：预计未来24小时老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区最高气温将升至40℃以上，请注意防范。 洛阳市气象台2023年7月8日7时55分发布高温红色预警信号：预计未来24小时老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区最高气温将升至40℃以上，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责采取防暑降温应急措施，保障生产、消防、卫生安全和城市供水、供电。 2.停止户外露天作业(除特殊行业外)。 3.避免长时间户外活动，采取有效的遮阳防晒措施，对老、弱、病、幼人群采取保护措施。 4.驾驶人员应注意车内勿放易燃物品，开车前应检查车况，严防车辆自燃。 5.有关部门和单位要特别注意防火。