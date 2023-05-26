降低自来水硬度！洛阳将开展主城区供水水质提升工作

近日，洛阳市委召开专题会议研究中心城区供水水质提升工作，提出要紧盯饮用水水质关键指标，对标国内外先进城市，聚焦“降低自来水硬度”这一核心目标，多措并举优化水源结构，综合施策升级制水工艺，力争通过一段时间努力，实现从安全供水向优质供水转变，让洛阳市民享用更高质量的饮用水。

近日，洛阳市委召开专题会议研究中心城区供水水质提升工作，提出要紧盯饮用水水质关键指标，对标国内外先进城市，聚焦“降低自来水硬度”这一核心目标，多措并举优化水源结构，综合施策升级制水工艺，力争通过一段时间努力，实现从安全供水向优质供水转变，让洛阳市民享用更高质量的饮用水。

洛阳供水有哪些“短板”？如何提升供水水质？又会有哪些创新举措？记者带您了解城市区供水保障情况，探讨水质提升的目标方向和路径方法。

好水从哪儿取：将故县水库等地表水作为重要水源地

7日，在洛阳北控水务集团涧西分公司高新水厂，经过长途跋涉的故县水库水源汩汩流入调流调压间，经混凝、沉淀、过滤、消毒等多道工序后，转入供水口前往千家万户。

“与地下水相比，故县水库水质好、硬度低，是洛阳城市区重要的水源地之一。”河南省城市供水水质监测网洛阳监测站工程师杜雪平表示，故县水库水是我市水质最优的地表水，常年稳定在地表Ⅰ类、Ⅱ类标准。