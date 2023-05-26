洛阳33路、66路公交拟合并 您有意见建议尽管提

7日，洛阳市公交集团发布通知，拟对33路、66路进行合并优化，公示期间面向社会征集意见建议。
7日，洛阳市公交集团发布通知，拟对33路、66路进行合并优化，公示期间面向社会征集意见建议。
7日，洛阳市公交集团发布通知，拟对33路、66路进行合并优化，公示期间面向社会征集意见建议。
目前，33路和66路公交运行方向、服务人群大致相同，均串联西工和洛龙区域大型商圈，同时连接洛阳站区域与高铁龙门站枢纽，线路重复率较高。因此，拟将两条线路优化合并为一条线路，集中线路优势、提升运营效率，更好地服务沿线市民。
优化后的公交线路走向为：从国花路公交停车场发车，走国花路、纱厂路、凯旋东路、嘉豫门大街、九都中路、龙门大道、太康路、市府东街、开元大道、长兴街、展览路、兴洛东街至洛阳龙门站。回程线路一致。洛河以北按照原66路的基本走向、洛河以南按照33路的基本走向。
该线路合并优化方案公示期从7月7日至7月13日，其间欢迎社会各界提出意见和建议，13日前反馈至电子邮箱lygjyyc@163.com或公交热线63411661。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 李欣芯 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
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