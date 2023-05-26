2023年全国导游资格考试7月10日起报名

记者7日从洛阳市文广旅局获悉，2023年全国导游资格考试将于7月10日起报名，考生可通过全国导游资格考试网上报名系统提交报名信息，网址为(全国旅游监管服务平台)，报名截止时间为8月14日。

记者7日从洛阳市文广旅局获悉，2023年全国导游资格考试将于7月10日起报名，考生可通过全国导游资格考试网上报名系统提交报名信息，网址为(全国旅游监管服务平台)，报名截止时间为8月14日。

据悉，全国导游资格考试报名程序包括提交报名信息、报名信息审核等环节。报名时，考生须上传符合要求的本人近期1寸白底免冠证件照片、身份证扫描件(包括正、反两面，考试日期须在身份证有效期内)、学历证书扫描件并填报相关信息，上传材料的具体要求参见全国导游资格考试网上报名系统，考生不得在多地重复报名。2023年全国导游资格考试定于2023年11月25日举行。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）