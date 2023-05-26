感动！他们找到了走失38年的女儿

“乖乖，终于找到你了！”7日，在洛阳市洛龙公安分局举行的“团圆行动 让爱回家”认亲仪式上，70岁的冯公民和老伴儿郭葡萄抱着走失38年的女儿冯璐(化名)痛哭，久别重逢的场景感染着现场每一个人。

“乖乖，终于找到你了！”7日，在洛阳市洛龙公安分局举行的“团圆行动 让爱回家”认亲仪式上，70岁的冯公民和老伴儿郭葡萄抱着走失38年的女儿冯璐(化名)痛哭，久别重逢的场景感染着现场每一个人。

1985年，年仅3岁的冯璐走失，冯公民老两口自此开启了一场马拉松式的寻亲之旅。前不久，一次“偶然”机会，促成了此次冯公民老两口与女儿的相认、团聚。

母亲带着3岁女儿外出，俩人双双走失

当日上午，冯公民和老伴儿郭葡萄早早来到洛龙公安分局，等待女儿冯璐期间，老两口再次从布袋里掏出一家人拍过的唯一一张全家福细细端详，眼里闪着泪光。“找了38年，今天终于要相见了。”冯公民抚摸着相片喃喃道。

冯公民和郭葡萄是新安县正村镇十万村人，有一儿两女，走失的冯璐是其小女儿。1985年11月，冯公民在郑州打工，郭葡萄在家照看3个孩子。当月29日，郭葡萄带着年仅3岁的冯璐准备乘坐火车到郑州找冯公民，结果母女俩双双走失。

“我老伴儿时而清醒时而犯迷糊。”冯公民说，第二天，他听闻消息以最快的速度赶回老家。他了解到，老伴儿不知怎么跑到了义马，幸亏村里有人在当地煤矿打工，在街头认出了郭葡萄，但冯璐不见了。

小女儿在哪儿走失的？郭葡萄支支吾吾说不清，手里只捏着一张从新安到郑州的火车票。因老伴儿曾提到过洛阳火车站，冯公民认为小女儿在洛阳火车站走失的可能性较大。他马不停蹄地带着亲友到洛阳火车站附近寻找。

火车站、汽车站和周边城中村，冯公民连续多日像过筛子般找了一遍又一遍，却无任何收获。