省运会女子五人制足球赛开赛 洛阳队首轮战平郑州队

7日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组女子五人制足球赛在洛阳市体育中心室外多功能球场开赛。当天上午进行的首轮三场较量上，郑州队1:1战平洛阳队，新乡队2:2与焦作队握手言和，驻马店队4:1大比分击败平顶山队。
7日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组女子五人制足球赛在洛阳市体育中心室外多功能球场开赛。当天上午进行的首轮三场较量上，郑州队1:1战平洛阳队，新乡队2:2与焦作队握手言和，驻马店队4:1大比分击败平顶山队。
7日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组女子五人制足球赛在洛阳市体育中心室外多功能球场开赛。当天上午进行的首轮三场较量上，郑州队1:1战平洛阳队，新乡队2:2与焦作队握手言和，驻马店队4:1大比分击败平顶山队。
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