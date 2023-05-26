省运会女子五人制足球赛开赛 洛阳队首轮战平郑州队

7日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组女子五人制足球赛在洛阳市体育中心室外多功能球场开赛。当天上午进行的首轮三场较量上，郑州队1:1战平洛阳队，新乡队2:2与焦作队握手言和，驻马店队4:1大比分击败平顶山队。

7日，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组女子五人制足球赛在洛阳市体育中心室外多功能球场开赛。当天上午进行的首轮三场较量上，郑州队1:1战平洛阳队，新乡队2:2与焦作队握手言和，驻马店队4:1大比分击败平顶山队。