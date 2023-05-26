7月12日开始报名！洛阳“三支一扶”招募195人

省人力资源和社会保障厅今日发布《河南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》，公告显示2023年全省共招募高校毕业生“三支一扶”人员3200名，其中洛阳共招募195人，服务期为2年。

省人力资源和社会保障厅今日发布《河南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》，公告显示2023年全省共招募高校毕业生“三支一扶”人员3200名，其中洛阳共招募195人，服务期为2年。具体内容如下：

招募对象

2023年全日制普通高校毕业生(含专科生、本科生和研究生)；

择业期内(2021年、2022年)离校未就业全日制普通高校毕业生；

2021年和2022年退役的服义务兵役高校毕业生；

我省全日制技工院校高级工班、预备技师(技师)班毕业生，可分别参照大专、本科文化程度报考；

2017年起招生的非全日制研究生与全日制研究生学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。

报名方式、时间、网址

本次招募仅采取网上报名的方式进行，不接受线下报名，且每名考生只能报考1个岗位。报考洛阳岗位的考生可于2023年7月12日9:00至7月14日17:00登录洛阳人事考试网报名。

岗位条件

支教岗位已取得教师资格证的高校毕业生；

支医岗位须是医疗卫生类专业的高校毕业生；

健康照护岗位须是护理类、医学检验技术专业的高校毕业生且取得护士执业资格证、健康照护师证或相应职业技能等级证书；

水利岗位须是水利类专业的高校毕业生；

林业岗位须是林学、林业类、园林、计算机科学与技术专业的高校毕业生；

支农、帮扶乡村振兴、就业和社会保障岗位不受专业限制。