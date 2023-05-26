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洛阳全面启动村级山洪灾害防御规范化建设和集中演练
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.07 16:07

　　今天上午，2023年洛阳市村级山洪灾害防御规范化建设暨村级山洪灾害防御集中演练启动，按照“贴近实战、务求实效”要求，持续提升山洪灾害防御能力和群众防灾避险意识，全力确保安全度汛。

　　启动仪式发布了洛阳市防汛抗旱指挥部指挥长二号令。指挥长令指出，依据《中华人民共和国防洪法》有关防汛工作的规定，洛阳市定于7月10日至14日，在全市省定涉及有山洪灾害防治任务的11个县区124个乡镇(街道)1574个行政村，开展村级山洪灾害防御集中演练。

　　山洪灾害防御历来是安全度汛的重点、难点，也是汛期造成人员伤亡的主要自然灾种。洛阳特殊复杂的地形地质条件导致极易形成山洪灾害。今年，洛阳水利部门基于对287场历史山洪灾害和3293座涉水工程分析，划出7092个山洪危险区，初步完成山洪灾害调查评价，同时建设山洪灾害自动监测站点385个、图像站234个，构筑了山洪灾害防治区水雨情自动监测站网。

　　为进一步提升村级山洪灾害防御能力，今年，洛阳市水利局指导新安县打造村级山洪灾害规范化建设试点，通过制定预案“一张图”、规范提升标识牌、优化“叫应”机制、关注重点人群、科学设置安置点和路线“五项举措”，切实做到责任压实、常态化教育、响应措施、安全转移、场所管控“五个到位”，总结形成了一套符合农村山洪灾害防御实际的规范化建设模式。

　　今年汛期，洛阳市将全面推动村级山洪灾害规范化建设，并以此为基础集中开展实战演练，确保一旦山洪来袭，能够做到测得准、方向对、跑得快，最大限度降低灾情、减少损失，有效保障人民生命财产安全。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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