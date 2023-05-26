洛阳这些学校获评全国国防教育示范学校

7日，洛阳市召开中小学国防教育工作推进会，会上为获得“全国国防教育示范校”荣誉称号的学校授牌。 7日，洛阳市召开中小学国防教育工作推进会，会上为获得“全国国防教育示范校”荣誉称号的学校授牌。 日前，教育部、中央军委政治工作部印发通知，认定公布2687所中小学为中小学国防教育示范校，洛阳8所学校榜上有名，被评为全国国防教育示范学校。 全国国防教育示范学校 洛阳市第八中学 洛阳市涧西区安徽路小学 北京第二实验小学洛阳分校 洛阳市涧西区天津路小学 洛阳市实验中学 洛阳外国语学校 洛阳市第一高级中学 河南省嵩县实验中学 （洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 闫雪婷 文/图 通讯员 覃巧用）