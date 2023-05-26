建行洛阳分行多措并举支持洛阳文旅高质量发展

发展文旅产业是拉动内需、繁荣市场、扩大就业、畅通国内大循环的重要抓手，近年来，建行洛阳分行践行“金融为民”的使命初心，在专注金融主业的同时，始终秉承“让金融更有温度”的理念，发挥金融优势，支持文化、旅游行业企业发展。截至2023年6月末，该行为洛阳市文旅行业重点企业授信44.5亿元。近几年累计投放贷款23.01亿元，通过建行子公司建信租赁、建信信托支持洛阳重点企业融资20.2亿元，有力支持了洛阳文旅产业的发展。

发展文旅产业是拉动内需、繁荣市场、扩大就业、畅通国内大循环的重要抓手，近年来，建行洛阳分行践行“金融为民”的使命初心，在专注金融主业的同时，始终秉承“让金融更有温度”的理念，发挥金融优势，支持文化、旅游行业企业发展。截至2023年6月末，该行为洛阳市文旅行业重点企业授信44.5亿元。近几年累计投放贷款23.01亿元，通过建行子公司建信租赁、建信信托支持洛阳重点企业融资20.2亿元，有力支持了洛阳文旅产业的发展。

聚力文旅为民惠民

“‘十四五’期间，建行河南省分行将力争在建强副中心、形成增长级，聚焦重点领域改革、产业转型升级、城市提质、乡村振兴、文旅融合发展、绿色生态发展、民生福祉等领域，向洛阳提供总金额不低于2500亿元的综合性融资支持，助力现代化洛阳建设。”

6月19日，建行河南省分行与洛阳人民政府签署战略合作协议中，进一步加大对地方经济建设支持力度。

积极贯彻落实党的二十大精神，建行始终站在讲政治的高度，坚持以人民为中心的发展思想，践行金融为民惠旅。河南省建行作为政府专项(市县文旅项目)债服务中标机构，洛阳分行积极开展政府专项债包装工作，通过与市县政府文旅部门深度对接，提前介入项目谋划，为项目提供全流程金融服务，直至发行成功，资金到账。该行先后重点为偃师二里头博物馆、龙门石窟景区配套、宜阳花果山、栾川大王庙等项目申报专项债5.35亿元。同时结合河南省文旅公司在洛阳的布局重点跟踪河南文旅在宜阳、栾川的文旅项目，适时提供资金支持。

文旅产业，涉及面广、带动力强、开放度高，建行积极探讨乡村振兴与乡村旅游融合发展的新路子。2022年以来，该行大力发展涉农贷款各项业务，不断丰富信贷产品以支持乡村振兴与乡村旅游融合发展工作。在原有普惠小微贷款支持乡村旅游产业的基础上，加强了针对乡村旅游小民宿、餐饮农户的裕农快贷产品的营销，解决了乡村旅游产业客户融资难、融资贵的难题；2023年与省农担公司加强合作，优化原来合作模式和操作流程，提升风险缓释措施，大大提高了审批通过率，为解决农户经营民宿的资金缺口提供更便利的信贷产品。与此同时，充分运用小微快贷、个人经营快贷等普惠金融新模式产品，推进普惠金融服务中心规范化建设，完善线上线下相结合的标准化业务流程。针对符合条件的受疫情影响严重小微企业，按照市场化原则提供续贷、贷款本金延期、给予宽限期、调整结息频率等政策安排，进一步提升文旅行业普惠金融服务的覆盖面、便捷性和客户体验度。

今年上半年，该行结合文化旅游企业开展重点项目营销对接活动，对区域内文化和旅游企业重大项目融资需求，深入开展调研，了解掌握项目规划、投资主体及企业实际融资需求，做实项目储备，重视项目落地。同时，对于名单内客户项目符合基础设施、绿色信贷白名单要求的，积极申报纳入白名单，享受差别化信贷支持政策。

助力文旅出彩“出圈”

“真是急客户之所急，全心全意为客户纾困解难啊，现在我都成了建行业务的宣传员，经常向我的朋友们介绍建行业务……”

洛阳某5A级景区负责人李先生“以身说法”，对建行产品服务不住点赞。

李先生的企业是国家5A级旅游景区、国家地质公园、国家级自然保护区。该景区被央视报道，因一句“远赴人间惊鸿宴，一睹人间盛世颜”彻底让这个景区火出圈，遗憾的是，该景区属于民营企业，在建行没有开立结算账户，多年以来授信批复困难，在“行长进万企”活动中，特别是在2022年底的关键时刻，建行了解到客户有使用资金需求，迅速反应，开展授信工作，结合客户需求，在一个月时间内，以信用方式为该客户审批额度10000万元，并及时投放6000万元两年期流资贷款，帮助客户缓解了资金周转压力。

在解决企业贷款难，融资贵上做文章，有效降低了企业融资成本，提高了信贷资金的可获得性和便利性。建行重点结合“惠懂你”APP，为文旅企业提供了一站式信贷业务办理平台，形成了批量化获客、精准化画像、自动化审批、智能化风控、综合化服务的普惠新模式，针对文旅行业客户，形成了以线上收单、商户交易、信用卡交易等数据为支撑的大数据授信模型，在支持文旅行业重点项目建设、乡村旅游发展、文旅产业转型、文旅行业企业纾困解难(灾后重建)、推动文旅企业债务融资等方面积极发挥金融主力军作用，不断加强信贷配套支持保障力度。

为了给文旅行业市场主体合理资金需求予以充分保障，对其集团成员企业给予优先资金支持；建行完善贷款定价机制，采取综合举措确保文旅行业信贷客户综合融资成本继续下降；对符合总分行审批“绿色通道”模式的项目，按相关规定执行差别化审批流程；对于名单内受疫情影响较大、有发展前景但暂时遇困的企业，不盲目限贷、断贷、抽贷，优化再融资、期限调整等业务办理条件和流程。

与此同时，建行不断增加综合金融服务供给。加强地方国资及民营文旅集团等重点客群现金管理产品合作，使用现金池、票据池等产品组建客户集团资金结算网络，协助客户提升资金流动性管理水平；依托“惠市宝”为客户提供资金结算一揽子金融服务，助力客户实现线上线下融合的数字化转型升级；发挥监管易全流程、全渠道一体化资金管控服务优势，切实提升政策扶持资金使用效率。截至5月末，建行洛阳分行为洛阳市414户餐饮客户进行信贷支持，贷款余额3.4亿元，为202户住宿企业客户信贷支持，贷款余额1.54亿元，为57户栾川特色民宿产业客户信贷支持，贷款余额4749万元。14户旅行社企业信贷支持，金额1418万元。

合力文旅消费“提级”

“以前只知道在银行存款、贷款等一些常规性银行业务，如今，我们的生活与‘建行生活’更加密切，连旅游消费券，‘建行生活’上都能抢到……”

建行洛阳分行牢牢把握文旅行业数字化转型契机，发挥金融科技优势协助搭建管理平台，创新搭建金融智慧服务平台“智慧景区”，打造便民利民惠民渠道，包括特色信贷产品、担保方式创新以及规模(户数和余额)；提高文旅行业金融服务便利性，助力数字文旅发展。

全力探索提振消费路径，依托“建行生活”平台，充分运用政府资源，推动区域内文旅类消费券承接，提振文旅消费，活跃文旅商户，繁荣文旅市场。建行结合国家文旅部组织开展的“百城百区、金融助力”文旅促消费活动，至此洛阳文旅文创大会召开之际，为深入贯彻落实省委省政府加快洛阳服中心建设工作推进会精神，建行联合洛阳市文旅局组织开展“古都夜八点”等主题消费活动，结合政府沉浸式消费场景、网红打卡地等，结合各级政府刺激消费诉求，嵌入外行活动，践行大场景、惠民生理念，对文旅、商务等消费进行补贴。对游客市民购买龙门石窟、白马寺等4A级以上景区门票和洛阳旅游年票给予补贴，对车辆加油、用餐、乘坐公共交通等给予补贴。同时依托“建行生活”服务平台，在平台上推介洛阳市文旅项目并且与县区政府合作发放“消费券”，同时我行重点支持洛阳市“老字号”针对入驻平台商户，建行出资提供满减优惠券，促进餐饮企业发展，天府火锅、小樽日料、百岁鱼、泮牲园、丰盛斋等洛阳老字号亲民化品牌均已在平台上线并开展活动。

合力文旅消费，丰富市民品质文旅生活体验，赋能区域文旅消费升级。建行对景区内商户开展线上收单、线下POS、提供小额贷款等方式支持商户发展；结合文旅旗下洛阳礼物、文旅众创公司等开展业务合作，在建行生活平台上对文创产品进行推广，与享游河洛APP进行合作，发放消费券提供支付结算系统支持。让“建行生活”平台优势转化为助力商家企业经营优势，用新金融活水灌溉区域文旅之花。2022年、2023年洛阳分行已承接洛产洛销政府消费券、洛龙区政府消费、孟津区政府消费券、新安县政府消费券等七次，销售涉及金额2100余万元。日前，在洛阳文旅文创大会召开之际，建行将投放1200万元文商旅消费补贴，综合施策释放消费需求和潜力，以金融力量带动消费市场回暖，提质、提级。

建行不断为市民和游客奉上具有洛阳特色的文旅惠民“大餐”，进一步促进文旅消费市场持续向好，为消费者提供多元的消费盛宴。(建洛宣)