伊川特色美丽庭院名单公布！你最钟意哪一家？

寻一方庭院，有花和美食，有景和故事。2023年，“庭院经济”首次被写入中央一号文件，鼓励有条件的乡村发展庭院经济。县文广旅局认真贯彻中央文件要求，结合县委“11345”发展战略，按照文旅文创双“12345”的工作思路，以“文旅文创五大行动”为抓手，依托伊川县区位优势，全力打造洛阳近郊“微度假”目的地，围绕伊河经济休闲产业带深挖伊川本地特色资源，最终筛选评定了18家特色美丽庭院。

寻一方庭院，有花和美食，有景和故事。2023年，“庭院经济”首次被写入中央一号文件，鼓励有条件的乡村发展庭院经济。县文广旅局认真贯彻中央文件要求，结合县委“11345”发展战略，按照文旅文创双“12345”的工作思路，以“文旅文创五大行动”为抓手，依托伊川县区位优势，全力打造洛阳近郊“微度假”目的地，围绕伊河经济休闲产业带深挖伊川本地特色资源，最终筛选评定了18家特色美丽庭院。

伊川县乡村振兴暨庭院经济美食推介活动自2023年5月1日启动，分为申报、评选、宣传推介三个阶段。活动启动后，15个乡镇(街道)申报美丽庭院32家，县文广旅游局根据庭院的规模、环境、特色美食等方面进行实地查看、走访、评选，最终18家美丽庭院入选。美丽庭院推介活动旨在发挥示范引领作用，发动周边庭院自觉投身“美丽庭院”创建，推动庭院经济向特色化、品牌化、产业化方向发展，提升旅游产业整体服务水平，加快伊河生态庭院美食经济带快速发展，打造休闲观光、庭院体验、品味美食等多重概念于一体的伊川特色庭院美食经济品牌。此次入选的18家特色美丽庭院都有哪些呢？让我们走进这些美丽庭院，一起去品味舌尖上的“幸福”味道。

至善居文化小院：修身养性何处去 请到伊川至善居

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。“臻于至善”意为追求最高的完美。饮食养身，文化养心，这是至善居文化小院永恒不变的主题。小院臻于至善，在于传统四合院的青砖碧瓦，在于江南小桥流水的绿树红花，在于绿意盎然的藤蔓廊道，在于人与自然的和谐美好。小院臻于至善，在于不同风味的美食包间，在于容纳百人的就餐场面，在于经典名句的人生启迪，在于名人字画的书香气息。

唱一首歌怡情，饮一杯茶润喉，挥一杆拍偷闲，荡一荡秋千小憩，在这里，KTV、茶室、台球室、乒乓球室、休憩花园邀您体验。在这里，时令蔬菜的青翠欲滴，时令瓜果的手招风递。在这里，不仅能惬意享受美味佳肴，还可沉浸体验民俗文化。

地址：伊川县城关镇周岭村龙凤大道西侧6号

青枣小院：枝头青枣微风透 院内客人美味收

林语堂有云：“宅中有园，园中有屋，屋中有院，院中有树，树上见天，天中有月，不亦快哉！”青枣小院因院中的三棵枣树而得名，是传统宅院改造而成的特色民宿餐饮小院。既保持了原有的乡村小院风貌，又增加了浪漫主义的创作元素，动与静的结合，俗与雅的相融，彰显特色，更见韵味。

小院主营：老母鸡扛枪丢炸弹、霸王鳖鸡、花胶鸡、松茸乌鸡汤等系列的鸡汤，还有特色大串烧烤等。

地址：鸦岭路与龙凤大道交叉口向北200米任沟

聚龙山庄：欲寻美酒叠青峰 何不山庄来聚龙

看群岭叠翠，品人间美味。聚龙山庄占地约4000平方，是一家以餐饮为主的特色农家庭院。庭院内绿树环隔、环境优雅、干净整洁，小院主营特色烧烤、烤全羊、烤羊腿、烤羊排，农家菜，小土灶炖汤，伊川特色手擀红薯面条，菜馍等。

地址:伊川县人民西路植物园西800米

紫荆山花苑：美景美食紫荆山 花开幸福又团圆

雁过留声，花开有语。紫荆花的花语就是阖家团圆，幸福美满，紫荆山花苑名字来源于此。紫荆山花苑占地面积59亩，是集种植、养殖、采摘、餐饮、旅游休闲为一体的绿色生态园。

园内区域布局分为结庐东篱、特色美食、菜园小记、窑洞风光、亲子乐园5个板块，主营烧烤、土鸡单锅小火锅、本地农家菜、特色红薯面条。

地址：人民西路龙凤大道正十字路口

碧桂源：遍寻人间桃花源 还属洛邑碧桂源

山庄占地30亩，树木苍翠，小径通幽，左右奇石遍布花草簇拥，处处鸟语花香。以供餐饮、住宿、游玩。这里，雅居面对中心湖，可赏清清碧波，小桥流水人家。这里，凉亭布局，依山而建，开阔视野，令人心旷神怡。这里，蒙古包可让您品尝着美味，心想马头琴，唱着腾格尔，过一把蒙古汉子的瘾。晚间，可栖息于青山绿水之间，听响泉流月、松风禅钟，梦回江南。

地址：伊川县八一路与人民大街口西1.6公里

清风小筑：小筑蝉鸣偏好客 清风到此不关门

辛弃疾《西江月》有云：明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。夏夜，听着蝉鸣、伴着二程书院的习习凉风，一座别致、清幽的小筑映入眼帘。小筑之小巧雅致，环境之古朴幽静，无不让文人墨客所青睐、留恋……

走进小筑，瞬间忘却闹市的喧嚣；步入雅间，感受扑面自然的静幽。二楼的沉浸式的花园平台，与院内多子多福的石榴、硕果累累的葡萄，给小筑增添了几分身心的惬意与生活的安宁。客人至此，或雅间、或树下、或露台，一半隐居、一半生活。凉风有幸，明月相伴，享受着美味，神仙不过此，您何乐而不为！

地址：人民西路138号院

竹园农庄：莫听穿林打叶声 只管筷子不能停

宁可食无肉，不可居无竹。这是唐宋八大家苏轼对生活的执着。竹园农庄既有大片的竹林，又有丰盛的美食，这是何等的惬意！竹园农庄以四周竹林围绕而得名，院内盆景，花草环绕，蒙古包彰显大草原的粗狂豪放，露天的花园尽现主人的独具匠心，主要经营烤羊腿，烤羊排，农家菜，烧烤，海鲜。

地址：伊川县二程大道实验高中红绿灯西50米路南

聚德山庄：有仁不老春依旧 聚德招财靠诚信

农家土鸡火锅店分布在10余亩核桃园内，窑洞、雅间、蒙古包各具特色，就餐雅致、环境清幽。几代人传承研发，多年来深耕创新。精选农家散养土鸡，现杀现炖，20余种中药材炖料，保证了汤鲜味美，再煮上一锅农家大婶拿手的各种农家面食，餐后精力充沛、神清气爽，受到了广大食客的青睐，被誉为“神仙鸡汤”。

地址：伊川县文化路北路

落日营地：山映斜阳天接水 落日营中谁看醉

碧云天，花满地，景色连波，波上风烟翠。山映斜阳天接水，美食多情，落日谁看醉。精致的露营主题，户外露营基地的沉浸体验，在这里，远离城市喧嚣，能享受轻松惬意的氛围，感受大自然的愉悦感，近距离了解露营文化，燃起户外露营的好心情！

SUNSET·落日营地落日氛围灯、BC木屋灯、超大投影幕布多种特色主题打卡区，适合公司团建、生日派对、求婚现场等。提供舒适温暖的营地，美食和酒，期待遇见有趣的你。

地址：伊川县实验高中斜对面

觅鹿小馆：觅鹿拂衣鸦岭坐 杜康声里不归家

“林深时见鹿，海蓝时见鲸”“觅鹿小馆”诞生了！

觅鹿小馆占地约30亩，郁郁葱葱的山庄小院随着小鹿精灵lulu的到来，还原了鹿鸣呦呦，食野之苹的美好景象。觅鹿小馆是一家独具特色的鹿主题餐馆，他用独特的方式讲述文化与美食的故事，停车场、篮球场、儿童乐园、采摘园、KTV、小桥流水景观分布其中，欢迎加入全新“觅”鹿新体验！

地址：鸦岭镇康庄村西北岭

福盈门生态庄园：田园生态皇家院 美味尽在福盈门

福盈门生态庄园占地150余亩，着力发展餐饮、采摘、垂钓、休闲、珍贵苗木培育、农事体验活动。园区注重发掘乡村文化特质、注重文化创意，拓宽农业旅游的经营，综合粮、果、蔬、禽、林、草、文化等农业资源要素，推动产、销、旅、购一体化，形成了和谐的生态美丽宜居环境和新型农村风貌。

地址：伊川县白沙镇福盈门生态庄园

禅边小院：喝茶养性看花海 请到禅边小院来

夏有凉风秋有月，春有鲜花冬有雪。禅边小院因隔壁古老寺庙得名，占地3000平方米，园林式小院内，有一片薰衣草花海，是摄影爱好者的胜地，闲暇时喜欢约上三五好友坐在小院里喝茶聊天，修心养性。小院的初衷是在此改造成一间有温度的餐厅，让人在浮躁的社会里，吃饭聊天的同时能放下心中生活的锁事和烦恼，享受家的温暖。阳光房里看星星，更是家庭聚会和商务宴请的最佳场所。

地址：平等乡马庄村洛栾路以东50米

龙凤山德福楼：宋韵古镇龙凤山 德福楼中食为天

以各地民俗特点为主题，将宋文化元素融入到酒店中，以此来体现酒店的建筑风格和装饰艺术，以及特定的传统文化氛围，同时酒店的特色宋文化菜系餐饮，色味俱佳、玉盘珍馐，让人回味无穷。

地址：伊川县龙凤大道10号

康瞾星露户外运动营地：爱在落日无限好 近在星露草云间

远离繁忙生活环境，来星露营地撒欢玩耍，感受惬意自由的慢生活！洛阳康瞾星露户外运动营地，距伊河1.5公里，是洛阳市伊川县首家以户外运动主题与生态农业相结合的综合性休闲旅游度假营区。星露户外营区总面积约600亩、场地建设有3000平方户外集会露营草坪，可以组织举行公司主题团建，篝火晚会，山地音乐会，户外庆典、同学会、生日会等大型活动。

开放式餐饮区300平可供团队就餐，自助烧烤等。另外，设有农家大锅台，窑鸡土灶等体验性项目，可同时提供200人就餐服务；营地还包含水果采摘，6000米山地越野专业级赛道，真人CS等户外竞技运动项目。

地址：伊川县白元镇土门遗址附近

香山小院：香山小院六宝锅 姚家餐饮滋补多

小院内植被茂密，灯光璀璨，犹如时光幻境一般。游乐设施，激情澎湃，池塘垂钓，悠闲多趣。小院共有雅间10余间，烧烤外场台面20余张，可同时容纳300余人用餐，客房用房和小型宴会厅正在建设中，姚家餐饮欢迎八方宾客！主营:烤全羊、烤乳猪、清炖羊肉、香山滋补六宝锅、姚家六大碗笼上菜、牛羊杂火锅系列等。

地址：伊川县城关镇八一路与凤山路交叉口西300米

洛氏乡村烤全羊：南望九皋听鹤鸣 烤羊洛氏最有名

鸣皋镇洛氏烤全羊，普通现代农家院，环境干净优雅。《洛氏乡村烤全羊》创业初期，曾到西北牧区学习，经名师指点，集牧区饮食文化之长，结合当地的饮食文化习惯，我店采用活羊现杀现烤的理念，配以凊汤羊杂火锅，佐以爽口小菜，别具一格，美味可口，老少皆宜。是您庆祝生日，朋友聚餐的理想选择。小院配有茶室，乒乓球桌。

地址：伊川县宜老线与新区四街交叉口西南160米

石桥沟农场：农场就在石桥沟观光美食到处有

石桥沟农场属于洛阳振兴农业科技开发有限公司，占地200亩，主要经营观光旅游，水果采摘，餐饮农家菜老北京铜锅涮羊肉，民宿窑洞，露营等。

地址：伊川县人民路179号

邢庄李记田螺：试问田螺哪家好 鸣皋邢庄少不了

高品质，超新鲜。邢庄大田螺选好的田螺经吐沙浸泡并采用高压锅压制、焖泡，多重独家工序完成，个头大小适中，用料考究，香辣入味肉质紧实而不失口感，麻辣鲜香，食品健康美味，是喜欢吃辣朋友的不二选择，菜品丰富，量大实惠，本店诚邀八方宾客品特色菜肴，享亲聚时光！主营：邢庄大田螺、小龙虾、黄鳝、泥鳅等河鲜类美食，农家本地特色菜。

地址：伊川县鸣皋镇邢庄村

一花一世界，一院一生活，小小的一方庭院，反映的是文旅与餐饮的有机融合，展现的是我们对美好生活的追求，也是新时代美丽乡村发展的生动场景，让我们积极行动起来，推动美丽庭院建设学起来、比起来、靓起来。（记者 黄义利 通讯员 李向前）⑧