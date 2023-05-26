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自贸区洛阳片区在全市率先实现企业“开办即开户”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.07 11:14

　　政银企合作再推进！6日，记者从自贸区洛阳片区获悉，自贸区洛阳片区综合服务大厅率先在“企业开办服务专区”引入银行开户业务，可为新注册企业提供“一条龙金融增值”服务，再度降低准入门槛，进一步实现了企业开办全流程“一窗通办”“一次办妥”。

　　“自从这里推出了银行开户业务，我在窗口拿到开户账号后，立即就可以办理公积金、社保、医保开户手续，比以前至少节省一天、至少少跑两次，实在是太方便了！”仅用半天时间就完成了从提交注册登记到公积金开户业务的全流程，河南票多多商贸有限公司负责人刘女士拿着沉甸甸的公章高兴地说。

　　记者了解到，企业在办理营业执照的过程中，通过全程电子化平台勾选开户银行，便可同步企业开户等预约信息，无需企业再次申请，最快半个小时即可办好银行开户事宜，从而实现商事登记与银行开户无缝对接，大大缩短了企业办理开办手续所需的时间，减少了企业跑动次数，申请人只需通过一个窗口、经过一个环节、即可“一次办妥”，有效提升了企业开办便利化水平。

　　将银行开户事项纳入企业开办全流程，是洛阳片区在企业开办领域的一大突破，也是中原银行自贸区河洛支行针对洛阳片区推出的一项惠企新举措，通过多部门联动，打通商事登记和金融服务的“最后一公里”，可再次刷新洛阳企业开办的速度与质量，最大程度解决了企业多头跑的痛点和难点，实现政银企三方共赢。

　　下一步，洛阳片区将立足“五区”叠加优势，聚焦涉企服务，将企业群众所思、所想、所盼转化为改革创新的不竭动力，使企业能够以最便捷的方式、最小的成本、最短的时间快速进入市场，跑出服务企业的“加速度”，持续助力洛阳打造全省领先、国内一流的营商环境新高地。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 闫雪姣 李盈 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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