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洛阳男模“天团”：昔日大厂舞王 如今T台新星
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.07 09:03

　　洛阳有这样一支男模“天团”，他们平均年龄67岁，平均身高1.78米，身姿挺拔、走路带风，一出场便气质不凡。近日，20多位身材挺拔的“大叔”在涧西区武汉路街道武汉路社区排练。伴着音乐，他们亮相、迈步、换队形、摆pose，每个环节都一丝不苟，就连表情管理都算得上是“男团”级水准。

　　“出身”不凡　队员们各个了不起，都曾是各大厂舞王

　　这支模特队名叫“希望之星模特队”，创立于2017年，从建队之初的7个人到现在的20多个人，他们打破了大家对老年人的固有印象，展示了“晚年帅气、精彩”的新面貌。

　　初见队长童隆坦，他身姿挺拔、眼神自信、台步潇洒。如果在大街上遇见他，谁也不会想到，这是一位已步入古稀之年的老人。

　　“想当年，我们的队员在各大厂都是响当当的舞王！”童隆坦介绍，团队里有华尔兹舞王老郭、恰恰舞舞王老马、国标舞舞王老龚……当时，他们在各自厂的舞蹈比赛中年年蝉联冠军。

　　童隆坦曾是拖厂职工，当年，不仅拖厂有舞会，矿山厂、四零七、耐火厂等大厂也有，各厂之间还经常斗舞。他们的不少队员，当年在舞场上是对手，在生活中却是无话不谈的好朋友。

　　童隆坦的老伴儿王淑秀是模特队的教练，今年71岁，除了男模队“希望之星模特队”，模特队还有一支女模队，大家都说他俩是团队里的“最强拍档”。

　　“我和老伴儿当初就是在舞会上认识的。”童隆坦说，一次，拖厂和四零七联谊，王淑秀用一支探戈惊艳全场，赢得了无数掌声，这也让童隆坦注意到了她，“那次联谊之后，我苦练了半年的舞蹈技艺，正是我舞跳得好，才赢得了她的芳心”。

　　切换“赛道”热情不减，换种方式在T台上展现自我

　　岁月荏苒，时光如梭。转眼间，当年叱咤舞池的舞王也走进了退休生活，可他们对舞蹈的热爱并没有减少分毫。由于年龄原因，追梦舞池已成过去，所以他们选择成团出道，换种方式在T台上展现自我。

　　要玩，就得玩好、玩出彩。“初创时我们只有7个人，那会儿我们给女模队做搭档，说不好听的就是个‘台搭子’。”童隆坦幽默地说，即便如此，他们也从不懈怠，每次上课，大家都集中训练两个小时，从体态到步伐，各个环节都反复练习。

　　为了扩大队伍规模，7名队员把平时的训练安排在了王城公园、牡丹广场这样的公众场合，一方面可以锻炼队员的舞台感，另一方面则是为了吸引爱好相投的朋友加入。“看他们身姿多挺拔！”“这么自信，哪像老年人呀！”……他们每次一亮相便引得大家纷纷赞赏，也有越来越多队员加入进来。

　　一些原本冲着“免费学”而来的老年人，后来慢慢爱上了走模特步。去大学演出、赴西安交流……队员们一起解锁了各种新鲜有趣的体验。队员郭海洛说：“我们到洛阳师范学院演出时，一出场，学生们就开始尖叫、欢呼，非常喜欢我们。”

　　“我们的男模队像大熊猫一般稀有，无论大小比赛，只要他们一亮相，现场喝彩声就不断。”王淑秀说，2019年，他们到西安一老年大学交流演出，男模队作为全场唯一的“男团”，可谓赚足了眼球。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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