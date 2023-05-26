爱心西瓜 甜了老人心

“社区的服务越来越好了，春节时给我送米送面，今天又给我送西瓜！”昨日上午，家住涧西区长春社区38街坊的武凤琴老人收到了社区工作人员送来的“爱心瓜”。
“社区的服务越来越好了，春节时给我送米送面，今天又给我送西瓜！”昨日上午，家住涧西区长春社区38街坊的武凤琴老人收到了社区工作人员送来的“爱心瓜”。
“社区的服务越来越好了，春节时给我送米送面，今天又给我送西瓜！”昨日上午，家住涧西区长春社区38街坊的武凤琴老人收到了社区工作人员送来的“爱心瓜”。
连日来，长春社区党委联合爱心商户开展“夏日送清凉关爱暖人心”活动，在炎炎夏日为辖区独居老人送去西瓜。老人们纷纷表示，这种被人放在心上的感觉真好。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 何谦 摄影报道）
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