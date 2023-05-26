男子五人制足球赛落幕 洛阳代表队获得二等奖

昨晚，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组男子五人制足球赛尘埃落定，洛阳以4胜2负的战绩获得本次比赛的二等奖。

队员在比赛中

昨晚，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组男子五人制足球赛尘埃落定，洛阳以4胜2负的战绩获得本次比赛的二等奖。

本次比赛的赛程安排得比较密集，各代表队在高温等不利情况下，均展现了良好的竞技状态。按照每天两轮的比赛强度，洛阳代表队在B组的前4轮比赛中表现得可圈可点，继首场比赛3∶0取得开门红后，接下来又先后以3∶0击败焦作代表队、2∶0击败濮阳代表队、4∶1击败平顶山代表队。

男子五人制足球赛

昨日是最后一个比赛日，夺冠大热门洛阳代表队和郑州代表队在小组赛上相遇，实力稍逊一筹的洛阳代表队最终以2∶4负于对手，获得小组第二名。在昨日傍晚举行的季军争夺赛上，多名主力无法上场的洛阳代表队在点球决战中惜败对手，与新乡代表队均获得本次比赛的二等奖。在决赛上，郑州代表队以3∶0击败商丘代表队，两队均获得本次比赛的一等奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）