不嫌脏不嫌臭 社区书记徒手帮居民疏通下水管道

近日，市民李老先生拨打66778866说，他家楼上住户家里的下水管道堵塞，导致污水漏到他家，社区书记不嫌脏不嫌臭，直接用手帮忙疏通了下水管道，他要给社区书记点赞。

近日，市民李老先生拨打66778866说，他家楼上住户家里的下水管道堵塞，导致污水漏到他家，社区书记不嫌脏不嫌臭，直接用手帮忙疏通了下水管道，他要给社区书记点赞。

今年76岁的李老先生家住涧西区联盟路77号院。4月下旬的一天，李老先生发现家里卫生间的房顶漏水，滴滴答答跟下雨一样，还有一股臭气。经检查，他发现漏水跟自家无关，怀疑是楼上住户家的下水管道堵塞，导致污水漏到他家。可是，楼上住户家的房门常年紧锁，无人居住，老两口犯了难。

李老先生找到小区物业公司，工作人员上门查看并拍了照片，提出的解决办法是到楼上住户家里疏通下水管道。可是，未经楼上住户同意，没人敢擅自打开门。这事儿就一直拖着。由于漏水，李老先生和老伴儿洗漱、上厕所都困难，一天要拖十几次地，严重影响了生活，但他们不知道该找谁解决。

6月25日，一通电话让李老先生喜出望外。打电话的，是涧西区郑州路街道办事处西苑社区党委书记常雷星。他详细了解了李老先生家的情况，承诺尽快帮忙解决问题。

第二天一早，常雷星便带着工作人员来到了李老先生家。“常书记找人将楼上住户家的门打开，卫生间的积水有近10厘米深，弥漫着臭气。”李老先生说，常书记二话不说，直接用手疏通下水管道。

李老先生感慨地说，那天天很热，屋里既没空调也没风扇，常书记忙活了半个多小时，身上沾了不少污渍，终于将下水管道疏通了，他和老伴儿很感动。

说起此事，常雷星表示，他只是做了份内的事。原来，他是从同事口中得知李老先生家的情况，辗转联系到李老先生家楼上的住户。对方人在外地，多年没回来过。经过反复沟通，对方同意他在辖区民警见证下打开房门疏通下水管道。“当时，管道工说需要找工具疏通下水管道，我觉得这不是啥大事，就徒手清理了。”常雷星说。

今年46岁的常雷星在部队当过20多年兵，到西苑社区工作不到两年。他说，社区工作繁而杂，辖区老人比较多，不少小事对于老人来说却是天大的事。只有把老人的事当成自己的事去办，多一分耐心和细心，才能让他们有归属感、幸福感，才有利于和谐社区的建设。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼)