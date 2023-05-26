洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

不嫌脏不嫌臭 社区书记徒手帮居民疏通下水管道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.07 08:46

　　近日，市民李老先生拨打66778866说，他家楼上住户家里的下水管道堵塞，导致污水漏到他家，社区书记不嫌脏不嫌臭，直接用手帮忙疏通了下水管道，他要给社区书记点赞。

　　今年76岁的李老先生家住涧西区联盟路77号院。4月下旬的一天，李老先生发现家里卫生间的房顶漏水，滴滴答答跟下雨一样，还有一股臭气。经检查，他发现漏水跟自家无关，怀疑是楼上住户家的下水管道堵塞，导致污水漏到他家。可是，楼上住户家的房门常年紧锁，无人居住，老两口犯了难。

　　李老先生找到小区物业公司，工作人员上门查看并拍了照片，提出的解决办法是到楼上住户家里疏通下水管道。可是，未经楼上住户同意，没人敢擅自打开门。这事儿就一直拖着。由于漏水，李老先生和老伴儿洗漱、上厕所都困难，一天要拖十几次地，严重影响了生活，但他们不知道该找谁解决。

　　6月25日，一通电话让李老先生喜出望外。打电话的，是涧西区郑州路街道办事处西苑社区党委书记常雷星。他详细了解了李老先生家的情况，承诺尽快帮忙解决问题。

　　第二天一早，常雷星便带着工作人员来到了李老先生家。“常书记找人将楼上住户家的门打开，卫生间的积水有近10厘米深，弥漫着臭气。”李老先生说，常书记二话不说，直接用手疏通下水管道。

　　李老先生感慨地说，那天天很热，屋里既没空调也没风扇，常书记忙活了半个多小时，身上沾了不少污渍，终于将下水管道疏通了，他和老伴儿很感动。

　　说起此事，常雷星表示，他只是做了份内的事。原来，他是从同事口中得知李老先生家的情况，辗转联系到李老先生家楼上的住户。对方人在外地，多年没回来过。经过反复沟通，对方同意他在辖区民警见证下打开房门疏通下水管道。“当时，管道工说需要找工具疏通下水管道，我觉得这不是啥大事，就徒手清理了。”常雷星说。

　　今年46岁的常雷星在部队当过20多年兵，到西苑社区工作不到两年。他说，社区工作繁而杂，辖区老人比较多，不少小事对于老人来说却是天大的事。只有把老人的事当成自己的事去办，多一分耐心和细心，才能让他们有归属感、幸福感，才有利于和谐社区的建设。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “术中唤醒”！她边聊天边手术告别脑肿瘤
    “术中唤醒”！她边聊天边手术告别脑肿瘤
    “术中唤醒”！她边聊天边手术告别脑肿瘤
        从手术台上醒来，发现有人正在自己的脑袋里动刀子，听起来是不是感觉毛骨悚然？
  • ·咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
  • ·吹空调会诱发哮喘？
  • ·这些习惯可能致命，赶紧提醒家里的老人
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳这9个地方，听名字就觉得凉快！
  • 明确提出！洛阳要打造“牡丹花都 北国...
  • 2000余人！洛阳海澜集团服装产业基地...
  • 东方博物馆之都研学营地二期将试运行
  • “双同步、零时差”！洛阳首例“交地...
  • 全省推广！这项“洛阳经验”入选民营...
  • 洛阳考生7月9日可查中考成绩 具体查询...
  • 洛阳最高气温将升至40℃ 请注意防范
  • 8月25日前可申报！洛阳市创新联合体备...
  • 全市防汛工作会议召开 江凌主持并讲话...
    		•
    百姓呼声
    恶性肿瘤在不在大病医保的报销范围？
    购车补贴申请能否追加？市商务局回复
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    夏日的球场

    朱樱湖湿地随拍

    洛河晨曦

    蓝天白云
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605