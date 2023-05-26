引入专业托管机构 洛龙区石油社区暑期托管服务受好评

“能学到东西，还有这么多小朋友一起玩耍，在这里过暑假很开心！”昨日上午，在洛龙区关林街道石油社区邻里中心，三年级学生李俊茜兴高采烈地说，“兴趣课老师给我们带来了古筝，教我们坐姿、指法、认识古筝结构……”

美术课程吸引孩子们关注

“能学到东西，还有这么多小朋友一起玩耍，在这里过暑假很开心！”昨日上午，在洛龙区关林街道石油社区邻里中心，三年级学生李俊茜兴高采烈地说，“兴趣课老师给我们带来了古筝，教我们坐姿、指法、认识古筝结构……”

走进石油社区邻里中心，暑期托管服务正在这里热热闹闹地开展。在二楼公共课教室，10余名一、二年级的孩子正在专业老师的带领下进行专注力训练；在隔壁教室，三、四年级的孩子坐得满满当当，老师正为他们进行暑假作业辅导答疑；五、六年级的孩子在楼上的科普教室进行“光的折射”实验。

暑假到来，孩子无人照看怎么办？针对这一难题，石油社区引进社会专业托管机构，在邻里中心开办了“邻·聚汇”夏日护航托管班，就近满足社区家庭托育需求。托管班采用“低偿+公益”的运营方式，目前已有40余名社区儿童报名。

暑期托管班都管些什么？石油社区工作人员李晨瑶介绍，托管班一方面可提供暑假作业辅导服务，帮助孩子提升学习效率，另一方面对接社会资源，开设古筝、硬笔书法、儿童美术、舞蹈、散打、汉服文化及儿童防溺水教育等特色课程，让孩子在暑期充分挖掘兴趣，达到学娱兼顾。

除学习娱乐外，孩子们还能在邻里中心吃饭、午休。孩子们可以在社区食堂吃到红烧鸡翅、土豆鸡块等适合他们口味的饭菜。邻里中心还配备了儿童卧具，供孩子们午休。

“家长们早上把孩子送过来，下午6点多来接，既解决了家长的后顾之忧，又丰富了孩子们的假期生活。”李晨瑶说，社区通过开办暑期托管班，解决了学生和家长的难题，充分利用了邻里中心的空间和资源，提升了邻里中心的服务质量，得到了社区居民的认可。

洛龙区相关负责人介绍，除关林街道石油社区外，目前洛龙区开元路街道宜人社区、安乐街道安东社区、古城街道英才社区等近期也将在邻里中心开展暑期托管服务。洛龙区将进一步组织各社区依托邻里中心拓展服务功能，以高品质、专业化服务满足居民需求，有效提升居民生活便利度、归属感和幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 马乐 通讯员 姚嘉慧 张俊望 文/图）