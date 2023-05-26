后续报道：清代盐商郭信的后人找到了

昨日下午，记者经过多方打听，找到了清代盐商郭信的后人、今年57岁的郭健。他是孟津区常袋镇半坡村人，现住在西工区。

昨日下午，记者经过多方打听，找到了清代盐商郭信的后人、今年57岁的郭健。他是孟津区常袋镇半坡村人，现住在西工区。

郭信的后人郭玉甫曾担任洛阳县盐业同业公会会长。“郭玉甫是我的祖上，他经营着郭氏盐号。听我父亲讲，到我的曾祖父郭金声时，家里还在洛阳老城盐店口街做盐业生意。”郭健说，郭信经营盐号时，清代洛阳属于潞盐销售区，从山西运城将盐运到黄河各渡口，再将盐运到洛阳销售。

郭健介绍，他的爷爷郭子彬勤奋读书，完成学业后，选择从政。

据史料记载，1938年，郭子彬就任伊阳县(今汝阳县)县长。郭子彬在县长任上注重科技推广和教育，首次在当地使用了直流收音机，放映了无声电影，安装了电话，扩大了联系范围。他曾开办伊阳公办初级中学教育和私立中学教育，实行国民义务教育，各乡建立了中心学校，并组织举行了全县学生运动会，普及现代体育。后来，郭子彬还担任了洛阳县县长和南阳县县长等职，为官口碑很好。

“得知靳家底村拾金不昧碑的故事后，我非常感动。”郭健说，他会和郭氏族人讲述这件事，找时间前往靳家底村参观拾金不昧碑、拜访靳姓后人，重续豫晋两地因盐结下的友谊。

“感谢《洛阳晚报》的帮助，圆了我38年的心愿。”75岁的秦邦道说，他是山西省运城市盐文化研究会会员，1985年关注到拾金不昧碑之后，曾写文章记录这个诚信故事。

“与盐有关的拾金不昧碑非常少见，我们真诚欢迎郭健先生和郭氏族人来到山西省运城市平陆县，与靳姓后人见面。通过豫晋两地交流，重续佳话，增进友谊，从而丰富和发展我国的盐文化。”秦邦道说着，与郭健紧紧握手。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 文/图)