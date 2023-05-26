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“绿色石英砂”助力产业集群延链补链
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.07 08:31

　　云梯缓缓升降，工人来回穿梭。

　　日前，在位于新安经开区的洛阳精特新材料晶片原材料等新材料建设项目现场，厂房框架林立。从今年1月开始建设以来，不到半年，项目雏形已然显现，建设进程蹄疾步稳。

　　“一旦建成，我们将是洛阳乃至周边为数不多的精制石英砂生产企业，填补电子玻璃、光伏材料、耐火材料等产业的原材料需求缺口。”说起投资项目的意义，项目相关负责人眼中有光。

　　作为洛阳市重点项目，该项目总投资6亿元，总建筑面积2万平方米，主要建设生产车间、生产线及其配套设施，年产20万吨硅晶片原材料、玻璃耐材、特种材料等。

　　其中，作为企业主打产品，精制石英砂是制造电子玻璃、耐火材料、电子元件等的重要原材料，其品质的高低决定着下游产品的质量好坏。

　　“炼钢用锅炉的内衬、手机屏幕的玻璃、光伏发电板表面玻璃，这些与国计民生密切相关的产品，都离不开石英砂。”该负责人说，尤其在洛阳着力发展十大产业集群的当下，耐火材料、电子显示材料、光电元器件等多个产业集群，都离不开石英砂这一重要原材料的支撑，项目意义不言而喻。

　　然而，由于精制石英砂细腻如面粉，如何避免对环境的污染，是摆在所有新建项目面前的一大课题。

　　行走在项目建设现场，距厂房不远处，银色储料罐已经安装完毕。

　　该负责人介绍，未来，厂房到储料罐之间将建设物料输送廊道，实现全封闭生产和运输，“粉尘不见天”。

　　“为了满足环保要求，我们仅除尘设备就投资了1000多万元，但是为了实现长远持久的发展，这笔投资，值得！”该负责人说。

　　在多项绿色工艺的加持下，项目建设前景看好、快马加鞭。

　　目前，项目已完成投资额2.6亿元，厂区内规划的水泥路部分已完成硬化，部分设备已经开始安装，全力迈向年底前建成投产的目标。

　　项目建成后，预计可实现年产值6亿元，为相关产业集群延链补链、集聚发展提供有力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 江娟娟 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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