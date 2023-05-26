超聚变软件业务创新发展中心启动

洛阳数字经济发展再添新动力！5日上午，超聚变软件业务创新发展中心启动仪式在伊滨区举行。

洛阳数字经济发展再添新动力！5日上午，超聚变软件业务创新发展中心启动仪式在伊滨区举行。 洛阳数字经济发展再添新动力！5日上午，超聚变软件业务创新发展中心启动仪式在伊滨区举行。 该中心位于伊滨智慧岛，将以洛阳数字政府业务建设为抓手，提供具有自主知识产权的国产化软硬件解决方案，提升自主可控业务水平，同时推动产教融合及高校信息化生态建设，引导伙伴企业落地，繁荣我市数字经济产业。 该中心依托超聚变数字技术有限公司建设。该企业位于郑州市郑东新区，致力于成为全球领先的算力基础设施与算力服务提供者，当前已携手7000多家伙伴企业，服务全球130个国家和地区上万家客户，覆盖金融、运营商、互联网、交通、能源等行业。 省工信厅二级巡视员李书晟、副市长任丽君等参加相关活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 马毅龙 郭加琪 通讯员 李亚伟）