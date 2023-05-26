全市对台工作会议召开 杨骁出席并讲话

昨日，全市对台工作会议召开，传达学习2023年对台工作会议、全省对台工作会议、市委常委会会议精神，部署工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。 昨日，全市对台工作会议召开，传达学习2023年对台工作会议、全省对台工作会议、市委常委会会议精神，部署工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。 杨骁指出，对台工作事关党和国家工作大局。党的十八大以来，习近平总书记就对台工作作出一系列重要论述，提出一系列新理念新思想新战略，形成了新时代党解决台湾问题的总体方略。要胸怀“国之大者”，准确把握正确方向、形势变化、战略部署，切实增强做好新时代对台工作的责任感使命感，认真贯彻落实中央、省委关于对台工作的决策部署，结合我市实际，突出工作重点，找准具体抓手，推动对台工作高质量发展。要坚持守正创新，持续筑牢反“独”促统阵线，秉持“两岸一家亲”理念，尊重、关爱、造福台湾同胞，服务在洛台商台企更好发展，示范带动更多台商台企来洛投资兴业，加强洛台经贸合作，推进洛台两地融合发展。要发挥历史文化资源优势，持续开展以传承和弘扬中华优秀传统文化为主线的交流活动，加强在教育、文化、旅游等领域的交流交往，进一步增进两岸同胞心灵契合。要加强政治建设、机制建设、队伍建设，着力打造一支对党忠诚、业务专精、纪律严明的高素质对台工作干部队伍，巩固提升党委统一领导、党政齐抓共管、部门分工协作、社会广泛参与的对台工作格局，努力开创全市对台工作新局面，为推进现代化洛阳建设贡献更多智慧和力量。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 张晓杰）