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今日小暑 洛阳要迎“大烤”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.07.07 08:24

　　今天16时31分，将迎来小暑节气，标志着我国大部分地区迎来炎热天气。此时节，空气闷热，风吹在身上又湿又黏。此时荷花正盛开，清风徐来，荷香满塘，给炎热的夏季带来一丝清凉。

　　世界气象组织4日发布报告确认，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温会进一步升高，全球“大烤”恐再度来袭。

　　厄尔尼诺现象是一种自然发生的气候模式，与热带太平洋中部和东部的海洋表面温度变暖有关，平均每2年至7年发生一次，通常持续9个月至12个月。厄尔尼诺的出现将大大增加打破气温纪录的可能性，“在全球多个地区和多片海洋中引发更多极端高温”，需要我们积极应对，科学防范。

　　来看我市的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，7日至9日受较强暖低压影响，我市北中部部分地区最高气温可达41℃。11日至13日受高空低槽及中低层切变线的共同影响，我市有一次明显降水过程。

　　最近几天天气预报

　　今天：晴天间多云，偏西风3级左右，气温23℃到40℃。

　　明天：晴天间多云，西北风2级到3级，气温25℃到39℃。

　　9日(周日)：晴天到多云，气温25℃到40℃。

　　10日(周一)：多云，夜里转分散性阵雨或雷阵雨，气温27℃到38℃。

　　11日(周二)：多云转阴天有阵雨或雷阵雨，气温28℃到36℃。

　　12日、13日(周三、周四)：阴天有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温26℃到34℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 实习生 吴雯怡)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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