洛阳最高气温将升至40℃ 请注意防范

7日16时31分，将迎来小暑节气。小暑标志着我国大部分地区进入炎热季节。此时节，空气炙热潮闷，风吹在身上又燥又黏。

7日16时31分，将迎来小暑节气。小暑标志着我国大部分地区进入炎热季节。此时节，空气炙热潮闷，风吹在身上又燥又黏。此时也正是荷花盛开之时，等到清风徐来，荷香满塘，给炎热的夏季带来一丝清凉。

世界气象组织4日发布报告确认，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，全球“大烤”恐再度来袭。

厄尔尼诺现象是一种自然发生的气候模式，与热带太平洋中部和东部的海洋表面温度变暖有关，平均每2至7年发生一次，通常持续9至12个月。厄尔尼诺的出现将大大增加打破气温纪录的可能性，“在全球多片地区和海洋中引发更多极端高温”，需要我们积极应对，科学防范。

来看下洛阳市天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，7日至9日受较强暖低压影响，洛阳市北中部部分地区最高气温可达39℃至41℃。11日至13日受高空低槽及中低层切变线的共同影响，洛阳市有一次明显降水过程。

具体预报如下：

7日(周五)：晴天间多云，偏西风3级左右，气温23℃到40℃。

8日(周六)：晴天间多云，西北风2级到3级，气温25℃到39℃。

9日(周日)：晴天到多云，气温25℃到40℃。

10日(周一)：多云，夜里转分散性阵雨或雷阵雨，气温27℃到38℃。

11日(周二)：多云转阴天有阵雨或雷阵雨，气温28℃到36℃。

12日至13日(周三、周四)：阴天有分布不均匀阵雨或雷阵雨，气温26℃到34℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 实习生 吴雯怡）