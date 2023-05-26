洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“双同步、零时差”！洛阳首例“交地即发证”办理成功
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.06 20:58

　　6日，洛阳正弘合奕实业有限公司员工个个脸上洋溢着喜悦之情。“我们已经成功拿到了不动产权证，现在只等建设施工审批结束，就可以立刻开工了！”该公司开发负责人陈翠英说。

　　5日，洛阳正弘合奕实业有限公司刚刚交齐相关税费，签订成交确认书，现场便领到了《建设用地规划许可证》和《不动产权证书》。这是洛阳市首例“交地即发证”服务模式的受益者。

　　不久前，洛阳开始推行“交地即发证”服务模式，在向用地单位交地时同步颁发不动产权证书，实现交地与发证“双同步、零时差”。

　　据了解，“交地即发证”适用于依法取得建设用地手续，四至清晰、权属无争议，缴清土地出让价款和相关税费的国有建设用地，在用地单位申请且符合登记条件的前提下，在完成土地交付手续同时，不动产登记机构同步办理不动产权证书。

　　“‘交地即发证’是我市深入推进‘放管服’改革，进一步优化营商环境，持续提升政务服务水平，推进便民利企工作的重要举措。”洛阳市自然资源和规划局有关负责人介绍，全市通过将土地登记环节地籍调查和土地供应环节勘测定界、签订土地出让合同(或取得划拨手续)和不动产登记申请环节、交付土地与不动产登记发证环节分别合并，对土地供应、不动产登记申请、权籍调查、审核登簿进行全链条流程再造，实现“交地即发证”。

　　“线下不用多跑路，交地同时还能拿到证。”陈翠英表示，本公司在完成线上提交材料后便可前往线下补缴相关款项，即刻拿到相关证书，“这大大缩短了我们项目开发的时间、人力和资金成本，让我们感受到了‘洛阳速度’。”

　　洛阳市自然资源和规划局有关负责人表示，下一步，全市将进一步优化“交地即发证”服务流程，坚持“让数据多跑路，让群众少跑腿”的服务理念，做到提前介入，主动跟踪，靠前服务，为企业项目落地提供更多便利。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 孙世彬 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
咳嗽后期咋收尾？试试陈皮萝卜水
    “我之前咳嗽得厉害，这两周不咳了，但觉得嗓子里有痰。”近日，67岁的张先生来电咨询，想问问咳嗽好了后的...
  • ·吹空调会诱发哮喘？
  • ·这些习惯可能致命，赶紧提醒家里的老人
  • ·孕晚期羊水少，多喝水能补吗？
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛邑古城启动对约拍行为的统一管理 ...
  • 洛阳以汉服体验等为依托 加快打造全国...
  • 百岁老人郭月英：闲不住 常欢笑
  • 温暖！ 原本一块三一斤的西瓜 洛阳人...
  • 注意防暑降温！洛阳持续“桑拿天”
  • 租户拖欠租金拒不照面 租赁方该咋办
  • 市民意外摔伤 洛阳俩实习护士及时施救
  • 清代盐商郭信的后人，有人在找你们
  • 瀍河区恒乐社区体育公园建成投用
  • 洛阳市开展退役军人名录和事迹载入地...
    		•
    百姓呼声
    恶性肿瘤在不在大病医保的报销范围？
    购车补贴申请能否追加？市商务局回复
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    夏日的球场

    朱樱湖湿地随拍

    洛河晨曦

    蓝天白云
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605