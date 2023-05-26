“双同步、零时差”！洛阳首例“交地即发证”办理成功

6日，洛阳正弘合奕实业有限公司员工个个脸上洋溢着喜悦之情。“我们已经成功拿到了不动产权证，现在只等建设施工审批结束，就可以立刻开工了！”该公司开发负责人陈翠英说。

6日，洛阳正弘合奕实业有限公司员工个个脸上洋溢着喜悦之情。“我们已经成功拿到了不动产权证，现在只等建设施工审批结束，就可以立刻开工了！”该公司开发负责人陈翠英说。

5日，洛阳正弘合奕实业有限公司刚刚交齐相关税费，签订成交确认书，现场便领到了《建设用地规划许可证》和《不动产权证书》。这是洛阳市首例“交地即发证”服务模式的受益者。

不久前，洛阳开始推行“交地即发证”服务模式，在向用地单位交地时同步颁发不动产权证书，实现交地与发证“双同步、零时差”。

据了解，“交地即发证”适用于依法取得建设用地手续，四至清晰、权属无争议，缴清土地出让价款和相关税费的国有建设用地，在用地单位申请且符合登记条件的前提下，在完成土地交付手续同时，不动产登记机构同步办理不动产权证书。

“‘交地即发证’是我市深入推进‘放管服’改革，进一步优化营商环境，持续提升政务服务水平，推进便民利企工作的重要举措。”洛阳市自然资源和规划局有关负责人介绍，全市通过将土地登记环节地籍调查和土地供应环节勘测定界、签订土地出让合同(或取得划拨手续)和不动产登记申请环节、交付土地与不动产登记发证环节分别合并，对土地供应、不动产登记申请、权籍调查、审核登簿进行全链条流程再造，实现“交地即发证”。

“线下不用多跑路，交地同时还能拿到证。”陈翠英表示，本公司在完成线上提交材料后便可前往线下补缴相关款项，即刻拿到相关证书，“这大大缩短了我们项目开发的时间、人力和资金成本，让我们感受到了‘洛阳速度’。”

洛阳市自然资源和规划局有关负责人表示，下一步，全市将进一步优化“交地即发证”服务流程，坚持“让数据多跑路，让群众少跑腿”的服务理念，做到提前介入，主动跟踪，靠前服务，为企业项目落地提供更多便利。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 孙世彬 文/图）