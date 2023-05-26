洛阳考生7月9日可查中考成绩 具体查询方式公布

@洛阳考生、家长注意啦！刚刚，“洛阳市教育局”微信公众号发布消息称，7月9日8:30至7月10日18:30中考成绩查询通道开放。

@洛阳考生、家长注意啦！刚刚，“洛阳市教育局”微信公众号发布消息称，7月9日8:30至7月10日18:30中考成绩查询通道开放。 @洛阳考生、家长注意啦！今日，“洛阳市教育局”微信公众号发布消息称，7月9日8:30至7月10日18:30中考成绩查询通道开放，具体查询方式公布，建议收藏！ 一、查询时间 7月9日8:30—7月10日18:30 二、查询方式 洛阳市主城区考生可通过以下2种方式查询成绩 1.在校考生和社会考生均可关注洛阳市教育局微信公众号输入姓名、准考证号查询。(所查询成绩不含政策加分) 2.在校考生和社会考生均可凭姓名和准考证号登录洛快办APP查询。扫描二维码，下载“洛快办”APP。(所查询成绩不含政策加分) 全市考生可通过以下方式查询成绩 全市在校考生和社会考生可凭个人准考证号、证件号码、密码登录河南省普通高中招生信息服务平台(即志愿填报平台http://gzzs.jyt.henan.gov.cn/zk/)查询。(所查询成绩含政策加分) 进入“河南省普通高中招生信息服务平台”，点击“考生服务平台”。 输入考生信息登录查询九年级考生点击菜单栏“普通高中”，输入考生信息登录查询。 八年级考生点击菜单栏“地理生物”，输入考生信息登录查询。 温馨提示：我市中招成绩查询方式只有上述三种途径，请不要点击其他链接，以免上当受骗！ 三、注意事项 需进行中招成绩复核的在校考生，可于7月10日前向所在学校提交中招成绩复核申请；需进行中招成绩复核的社会考生，可于7月10日前到报名所在区中招办提交中招成绩复核申请。区中招办汇总辖区学校和社会考生申请后，于7月9日—7月10日到市中招办进行复核。 ⑥