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洛阳考生7月9日可查中考成绩 具体查询方式公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2023.07.06 20:58

　　@洛阳考生、家长注意啦！今日，“洛阳市教育局”微信公众号发布消息称，7月9日8:30至7月10日18:30中考成绩查询通道开放，具体查询方式公布，建议收藏！

　　一、查询时间

　　7月9日8:30—7月10日18:30

　　二、查询方式

　　洛阳市主城区考生可通过以下2种方式查询成绩

　　1.在校考生和社会考生均可关注洛阳市教育局微信公众号输入姓名、准考证号查询。(所查询成绩不含政策加分)

　　2.在校考生和社会考生均可凭姓名和准考证号登录洛快办APP查询。扫描二维码，下载“洛快办”APP。(所查询成绩不含政策加分)

　　全市考生可通过以下方式查询成绩

　　全市在校考生和社会考生可凭个人准考证号、证件号码、密码登录河南省普通高中招生信息服务平台(即志愿填报平台http://gzzs.jyt.henan.gov.cn/zk/)查询。(所查询成绩含政策加分)

　　进入“河南省普通高中招生信息服务平台”，点击“考生服务平台”。

　　输入考生信息登录查询九年级考生点击菜单栏“普通高中”，输入考生信息登录查询。

　　八年级考生点击菜单栏“地理生物”，输入考生信息登录查询。

　　温馨提示：我市中招成绩查询方式只有上述三种途径，请不要点击其他链接，以免上当受骗！

　　三、注意事项

　　需进行中招成绩复核的在校考生，可于7月10日前向所在学校提交中招成绩复核申请；需进行中招成绩复核的社会考生，可于7月10日前到报名所在区中招办提交中招成绩复核申请。区中招办汇总辖区学校和社会考生申请后，于7月9日—7月10日到市中招办进行复核。
[ 责任编辑：唐好优 ]
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