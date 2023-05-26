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7月10日，洛阳周王城天子驾六博物馆临时闭馆一天
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳周王城天子驾六博物馆 2023.07.06 19:15
资料图

　　昨日，“洛阳周王城天子驾六博物馆”微信公众号发布消息称，该馆于7月10日开展电路检修，届时将闭馆一天。具体内容如下：

闭馆公告

　　为保障博物馆夏季用电安全，周王城天子驾六博物馆定于7月10日(周一)开展电路检修，届时将闭馆一天，7月11日(周二)恢复正常开放，如有变化另行通知！

　　感谢广大游客对博物馆工作的帮助、理解和支持。希望您持续关注博物馆的建设与发展。

　　周王城天子驾六博物馆

　　2023年7月5日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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