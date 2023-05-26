7月10日，洛阳周王城天子驾六博物馆临时闭馆一天

昨日，“洛阳周王城天子驾六博物馆”微信公众号发布消息称，该馆于7月10日开展电路检修，届时将闭馆一天。 资料图 昨日，“洛阳周王城天子驾六博物馆”微信公众号发布消息称，该馆于7月10日开展电路检修，届时将闭馆一天。具体内容如下： 闭馆公告 为保障博物馆夏季用电安全，周王城天子驾六博物馆定于7月10日(周一)开展电路检修，届时将闭馆一天，7月11日(周二)恢复正常开放，如有变化另行通知！ 感谢广大游客对博物馆工作的帮助、理解和支持。希望您持续关注博物馆的建设与发展。 周王城天子驾六博物馆 2023年7月5日 ⑥