7月10日，洛阳周王城天子驾六博物馆临时闭馆一天

昨日，“洛阳周王城天子驾六博物馆”微信公众号发布消息称，该馆于7月10日开展电路检修，届时将闭馆一天。
昨日，“洛阳周王城天子驾六博物馆”微信公众号发布消息称，该馆于7月10日开展电路检修，届时将闭馆一天。
昨日，“洛阳周王城天子驾六博物馆”微信公众号发布消息称，该馆于7月10日开展电路检修，届时将闭馆一天。具体内容如下：
闭馆公告
为保障博物馆夏季用电安全，周王城天子驾六博物馆定于7月10日(周一)开展电路检修，届时将闭馆一天，7月11日(周二)恢复正常开放，如有变化另行通知！
感谢广大游客对博物馆工作的帮助、理解和支持。希望您持续关注博物馆的建设与发展。
周王城天子驾六博物馆
2023年7月5日
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