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8月25日前可申报！洛阳市创新联合体备案工作启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.06 17:24

龙门实验室

　　记者6日从洛阳市科技局获悉，洛阳市创新联合体备案工作启动。即日起至8月25日前，企业可进行自我评估并提交相关材料。

　　创新联合体是以解决制约产业发展的关键核心技术问题为目标，以重大项目需求为牵引，以共同利益为纽带，以市场机制为保障，采取自发组织的方式，由创新能力突出、资源整合能力强的行业领军企业牵头，联合产业链内上下游企业、高等学校科研院所、新型研发机构、(重点)实验室等组建的创新合作组织和利益共同体。

龙门实验室研发现场

　　具体申报标准包括：成员单位原则上不少于10家(含)，其中产业链企业占50%以上；组建期一般为3-5年，组建创新联合体应有明确的产业发展方向和目标，有一项或若干项有待突破、可促进形成国内领先、拥有自主知识产权的共性技术难题，或有前瞻性、有望在国际上领先的技术方向推动产业基础再造和产业链提升，等等。此外，创新联合体还需具备牵头单位、成员单位、组建协议、首席科学家等四个方面的相关条件，方可组建。

　　牵头单位需填写完整的《洛阳市创新联合体组建备案申请表(含洛阳市创新联合体组建协议)》和《洛阳市创新联合体建设方案编写提纲》，装订成册并报送所在县区科技主管部门。市科技局牵头科室与业务科室，将按产业领域对申请组建的创新联合体进行综合论证，对通过综合论证的创新联合体予以备案。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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