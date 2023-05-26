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提醒！洛阳这些水域易发生溺亡事故
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 久安洛城 2023.07.06 11:12

　　昨日，洛阳市政法委官方微信公众号“久安洛城”发布我市易发生溺水事故的重点水域，提醒各位家长增强安全意识，共同守护孩子们平安健康成长。具体内容如下：

　　各位家长、同学们：

　　随着天气持续高温及暑期的到来，溺水事故已悄然进入到高发季，市平安办根据近年来溺水警情数据，梳理出我市易发生溺水事故的重点水域，请各位家长朋友务必增强安全意识，担负监护责任，要做到“四知道”：知道孩子去哪里；知道孩子和谁去；知道孩子干什么；知道孩子何时归。同时做到“四不要”：不要让孩子放假后去游野泳；不要带领孩子到陌生水域游玩；不要让孩子结伴到水边玩耍游泳；不要让孩子到农村河塘、水池附近玩耍！珍惜生命，你我同行，让我们共同守护孩子们平安健康成长。

　　洛阳市平安建设工作领导小组办公室

　　2023年7月5日

　　附：洛阳易发生溺水事故的重点水域

　　1.洛龙区伊河希望桥段

　　2.洛河牡丹桥至王城桥段

　　3.洛河辛店白营段

　　4.洛河宜阳县灵龙桥至创业桥段

　　5.伊川县黑龙沟水库

　　6.嵩县陆浑水库

　　7.偃师区陆浑灌渠

　　⑥
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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