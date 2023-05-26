洛邑古城启动对约拍行为的统一管理 摄影师需统一着装并佩戴工作证

“洛邑古城”微信公众号昨日发布公告称，7月6日起，洛邑古城将正式启动对约拍行为的统一管理。

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“洛邑古城”微信公众号昨日发布公告称，7月6日起，洛邑古城将正式启动对约拍行为的统一管理。具体内容如下：

关于正式启动规范洛邑古城约拍的公告

从2023年7月6日起，洛邑古城将正式启动对约拍行为的统一管理。所有进入园区的摄影师们，请提前至洛邑古城游客服务中心办理工作证，领取官方约拍服装，统一着装并佩戴工作证，即可入园快乐约拍。

具体办理流程

1.约之有“照”：凡个体摄影师进入洛邑古城约拍，需提前至市场监督管理所办理营业执照；

2.资质审核：摄影师可至洛邑古城游客服务中心，提交营业执照和身份证复印件，进行资质审核；

3.拍之有“证”：资质审核通过后，摄影师缴纳诚信金，办理摄影工作证，统一规范管理；

4.快乐约“拍”：证件办理完毕后，领取洛邑古城官方约拍服装，统一着装并佩戴工作证，即可入园进行约拍。

温馨提示

2023年7月6日-9月6日期间，洛邑古城将与老城公安分局、老城市场监管局、老城执法大队一起携手，对园区内各类约拍行为进行统一管理，规范约拍市场，请摄影师们提前至洛邑古城游客服务中心前台登记个人信息，办理证件，持证入园。

更多详情请拨打洛邑古城客服热线0379-60696969，或至洛邑古城游客服务中心前台咨询。⑥