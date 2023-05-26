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成功获批！自贸区洛阳片区将与河科大共建涉外法治人才协同培养创新基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.06 09:37

　　5日，记者从自贸区洛阳片区获悉，根据省教育厅近日发布文件，洛阳片区与河南科技大学共同建设的涉外法治人才协同培养创新基地成功获批，后续将通过联动发展，为自贸区法治建设提供强有力智力支撑。

　　该基地是洛阳片区联合高校为服务河南自贸区法律服务体系2.0版建设，探索建立具有河南特色、洛阳特点的涉外法治人才培养体系搭建的重要互动平台。

　　根据协议，双方将在强化师资力量、建立涉外法治学生实践基地、共建研究智库等多个领域进行深度合作，洛阳片区将选派优秀专家担任河科大法学院兼职教师，河科大法学院每年择优推荐优秀学生，赴洛阳片区担任实习助理或法律研修助理；双方将立足当前涉外法律实务实践，面向涉外法律实务领域的前沿问题，发挥各自优势，联合进行课题研究，在课题申报、实证调研、论文写作、结项评估等方面展开深度合作。

　　在智库建设方面，以河科大法学院优势研究力量为基础，双方还将结合涉外法律人才培养需要，在涉外法律服务行业的贸易摩擦、“双反双保”、涉外知识产权、国际合规等涉外法律实务领域，共同完成涉外法律人才的选聘和管理工作，为涉外法律实务中的重点、难点问题提供智力支持。

　　建设涉外法治人才协同培养创新基地是贯彻落实党中央、国务院关于加快推进涉外法治人才培养工作决策部署的一项重要工作。未来，洛阳片区将与河科大不断加强交流合作，通过基地共建，提高涉外法治人才自主培养质量，将基地打造成培养全市高素质涉外法治人才队伍的摇篮。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 杨东方 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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