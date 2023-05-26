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洛阳市图书馆暑期活动丰富多彩 邀请读者阅读体验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.06 09:38

　　记者5日从洛阳市图书馆获悉，暑期来临，该馆7月份安排了“河洛讲坛”“百姓舞台”“洛图会客厅”“童悦·故事会”“夕阳红课堂”一系列丰富多彩的线上线下“文化大餐”，包括文化讲座、作品展览、剧本体验、汉服体验、少儿阅读等活动，丰富读者的阅读体验。

　　“河洛讲坛”系列讲座将于7月8日、15日、22日、29日举行，为读者带来《西晋洛京，客家人的根亲文化圣地》《客家人与客家精神》《大迁徙与客家民系的形成》《客家人的历史贡献》等主题讲座。

　　“百姓舞台”主要包括书法展和书画展，其中，“庆祝建党102周年书画作品展”将于7月8日至15日举办，“河洛英才书法作品展”将于7月17日至27日举办。

　　“洛图会客厅”包括汉服体验、非遗展示等活动，其中，《国风古韵 汉服风华》主题讲座将于7月18日举办，手工汉服制作体验活动将于7月19日举办，《秦汉古风 华夏霓裳》主题讲座将于7月25日举办，手工篆刻体验活动将于7月26日举办，“非遗项目河洛筝派的传承与保护：非遗文化展示”活动将于7月30日举办。

　　“童悦·故事会”主要包括儿童绘本阅读、手工制作体验、英文故事会等活动，满足少年儿童读者个性化、多样化的阅读需求。

　　“夕阳红课堂”将举办摄影知识培训、养生课堂等活动，其中，“定格美好”摄影知识培训将于7月7日举办，“全民健身”八段锦养生课堂将于7月14日举办，丰富老年读者精神生活。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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