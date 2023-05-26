瀍河区恒乐社区体育公园建成投用

“看球！准备接招吧。”“这场已经9比6了，再不抓紧就该我上场了。”……5日，在位于瀍河区九都路与机车厂路交叉口人行天桥下的恒乐社区体育公园，乒乓球场上充满欢声笑语。近日，该社区体育公园建成投用。

“看球！准备接招吧。”“这场已经9比6了，再不抓紧就该我上场了。”……5日，在位于瀍河区九都路与机车厂路交叉口人行天桥下的恒乐社区体育公园，乒乓球场上充满欢声笑语。近日，该社区体育公园建成投用。

“有了恒乐社区体育公园，出门就能锻炼，真是方便多了。”今年27岁的恒大绿洲小区居民于然说。记者在现场看到，恒乐社区体育公园内有篮球场、羽毛球场、乒乓球场和休闲座椅。站在天桥上往下看，眼前的公园与地块形状有机结合，景色宜人。路人在经过时，不仅能欣赏美景，还能选择停下锻炼，享受运动乐趣。

前不久，这里还只是一片空地。6月25日，瀍河区住建局依托这块约1200平方米的土地，经过8天紧张作业，建设了恒乐社区体育公园。

为什么要将社区体育公园建在天桥下？瀍河区住建局有关负责人介绍，考虑到群众休闲健身需求，他们决定在恒大绿洲小区附近，增设一个社区体育公园。这里紧邻九都路和机车厂路两条重要道路，交通便利，沿线还有不少群众和店铺，最终被确定为公园建设区域。“在此建设社区体育公园一举两得，既能满足群众需求，又能发挥引流作用，让周边商铺增加收入。”该负责人介绍。

眼下，恒乐社区体育公园已成为不少社区群众的“打卡地”。恒乐社区体育公园建成投用，带来人流量的同时，也让周边商铺也享受到红利。“这里每天下午都有不少人来打球，休息之余会过来买水，生意好了不少。”公园周边一商户介绍。

“今年，我们将结合群众需求，推进7个社区体育公园建设，持续提升群众生活幸福感。同时，充分发挥社区体育公园引流作用，进一步提升周边店铺人气。”该负责人介绍。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 杨默涵 文/图 通讯员 吕向前）